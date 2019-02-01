mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии два человека пострадали из-за устроившего ДТП 84-летнего пенсионера

1 февраля 2019, 06:10
Фото: Блог Главного Госавтоинспектора РБ
Дедушка не стал уступать автомобилю при выезде на главную дорогу.

Днём 31 января в Белебеевском районе на 13 километре автодороги Белебей-Ермекеево-Приютово 84-летний местный житель за рулём «Chevrolet Niva» при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил «Kia Sportage» и врезался в нее, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

Фото: Блог Главного Госавтоинспектора РБ

После столкновения «Kia» съехала в кювет и опрокинулась. В результате аварии ее пассажиры, две женщины, 29 и 33 лет, получили серьезные травмы и обратились за медицинской помощью. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Фото: Блог Главного Госавтоинспектора РБ

Материалы по теме
Водитель иномарки расстрелял владельца «шестерки» за то, что тот не уступил дорогуВ Башкирии водитель легковушки не уступил дорогу грузовику и погиб
#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48