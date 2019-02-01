В Башкирии два человека пострадали из-за устроившего ДТП 84-летнего пенсионера

Днём 31 января в Белебеевском районе на 13 километре автодороги Белебей-Ермекеево-Приютово 84-летний местный житель за рулём «Chevrolet Niva» при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил «Kia Sportage» и врезался в нее, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
После столкновения «Kia» съехала в кювет и опрокинулась. В результате аварии ее пассажиры, две женщины, 29 и 33 лет, получили серьезные травмы и обратились за медицинской помощью. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.