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В Уфе УЖХ выплатит 50 тысяч рублей за рваную рану 9-летней малышки

1 февраля 2019, 08:22
Фото: Mkset.ru
Ребенок нарвался на трубу, которая торчала во дворе прямо из земли.

Маленькая девятилетняя девочка получила травму на детской площадке, и сейчас виновник обязан выплатить денежную компенсацию за причинение морального вреда матери малышки, сообщили в пресс-службе прокуратуры Орджоникидзевского района Уфы.

Выплатить 50 тысяч рублей обязано ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района Уфы».

Летом прошлого года девочка упала на торчащую из земли трубу во время прогулки во дворе дома. Малышка получила рваную рану голени правой ноги.

Суд установил, что несчастный случай произошел из-за того, что управляющая организация ненадлежащим образом содержала придомовую территорию. Прокуратура поддержала в суде требование истца о взыскании денег с виновника.

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