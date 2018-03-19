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В Уфе сотрудницу ЖЭУ осудили за тяжелую травму ребенка

19 марта 2018, 15:33
Ей дали один год условно.

По статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», осуждена 40-летняя мастер ООО «Жилищно-эксплуатационный участок – 60» в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Женщина не проконтролировала состояние металлоконструкций для сушки белья на площадке дома №66/3 на улице Бакалинской, из-за чего вечером 23 мая прошлого года металлическая конструкция упала на семилетнего мальчика, причинив тяжкий вред его здоровью.

Сотрудница ЖЭУ признала вину, раскаялась и просила рассмотреть дело в упрощенном порядке без судебного следствия. Суд назначил ей год лишения свободы условно с испытательным сроком на год.

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