В Уфе сотрудницу ЖЭУ осудили за тяжелую травму ребенка

По статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», осуждена 40-летняя мастер ООО «Жилищно-эксплуатационный участок – 60» в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.