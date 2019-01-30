В Башкирии в Сибае вновь заработал закрытый месяц назад завод буровых реагентов

Сегодня, 30 января, в Сибае возобновил работу завод буровых реагентов, который был закрыт в канун нового года из-за серьезных экологических нарушений. Об этом сообщается в группе «Сибай, дыши».
Горожане в ответ на это сообщение откликнулись и сообщили, что, действительно, накануне их близких, которые работают на данном заводе, уведомили о необходимости выходить на работу.
Напомним, 26 декабря прошлого года судебные приставы Сибайского городского отдела приостановили деятельность ООО «Сибайский завод буровых реагентов» из-за выброса воздух тонны загрязняющих веществ. Именно это предприятие добавляло в воздух выбросы с запахом жареных семечек, на который жаловались горожане в декабре. Тогда речь шла о закрытии предприятия на 90 дней. Завод на днях отчитался об устранении всех выявленных нарушений.