В Башкирии в Сибае вновь заработал закрытый месяц назад завод буровых реагентов

Напомним, 26 декабря прошлого года судебные приставы Сибайского городского отдела приостановили деятельность ООО «Сибайский завод буровых реагентов» из-за выброса воздух тонны загрязняющих веществ. Именно это предприятие добавляло в воздух выбросы с запахом жареных семечек, на который жаловались горожане в декабре. Тогда речь шла о закрытии предприятия на 90 дней. Завод на днях отчитался об устранении всех выявленных нарушений.