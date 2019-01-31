В Башкирии силовики задержали начальника райотдела полиции за взятки

Напомним, до сих пор обсуждается резонансное увольнение сразу трех руководителей полиции, начальника ОМВД России по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, начальника ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева и начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука. Их задержали по подозрению в изнасиловании 23-летней дознавательницы в ночь с 29 на 30 октября 2018 года.