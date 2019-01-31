В Башкирии силовики задержали начальника райотдела полиции за взятки

Сегодня, 31 января, стало известно, что в Ишимбае был задержан при получении взятки начальник районного отдела полиции Андрей Пугачев. Об этом сообщил портал ProUfu.ru со ссылкой на свой источник, близкий к следствию.
Задержание провели сотрудники ФСБ. Сообщается, что также задержаны три его заместителя.
Предположительная причина задержания – получение взятки.
В пресс-службе МВД по РБ Медиакорсети подтвердили информацию о задержании. Министр МВД Башкирии Роман Деев назначил проверку, по результатам которой будет принято решение в отношении виновного сотрудника вплоть до увольнения его из органов внутренних дел и привлечению к установленной ответственности.
В следкоме Башкирии сообщили, что уже возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего начальника отдела МВД России по Ишимбайскому району по подозрению в получении взятки в значительном размере).
По версии следствия, в период с сентября 2017 по май 2018 года начальник отдела полиции получал незаконное денежное вознаграждение от представителя организации, которая осуществляла возмездное хранение и эвакуацию до места хранения транспортных средств, задержанных в административном порядке сотрудниками полиции.
- За каждый направленный на стоянку автомобиль полицейский получал по 500 рублей, - сообщили в следкоме. - Всего за указанный период злоумышленником были получены денежные средства в сумме не менее 140 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела продолжается при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ России.
Напомним, до сих пор обсуждается резонансное увольнение сразу трех руководителей полиции, начальника ОМВД России по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, начальника ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева и начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука. Их задержали по подозрению в изнасиловании 23-летней дознавательницы в ночь с 29 на 30 октября 2018 года.
Мы следим за развитием событий.