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Телефонные аферисты представлялись главным госавтоинспектором Башкирии

31 января 2019, 10:57
Фото: news777.ru
Они просили пополнить счет мобильного и накрыть столы в ресторанах.

Главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов рассказал сегодня, 31 января, на пресс-конференции в медиацентре «Россия» о том, что телефонные аферисты представлялись его именем.

В Уфе долгое время неизвестный звонил в рестораны, представлялся именем Динара Гильмутдинова и требовал менеджеров накрыть ему стол, а также просил пополнить счет его мобильного телефона.

Оказалось, что таких мошенников было несколько – один жил в Сочи, один – в Ростове. Сейчас они все задержаны и доставлены в Уфу. Возбуждены уголовные дела.

- Этих мошенников задержали, их привезли. Я написал сам лично заявление. Также написали заявления люди, которые положили деньги на счет мобильного телефона, — сказал Динар Гильмутдинов.

Сейчас продолжается расследование уголовных дел.

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