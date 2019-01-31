Телефонные аферисты представлялись главным госавтоинспектором Башкирии

Главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов рассказал сегодня, 31 января, на пресс-конференции в медиацентре «Россия» о том, что телефонные аферисты представлялись его именем.
В Уфе долгое время неизвестный звонил в рестораны, представлялся именем Динара Гильмутдинова и требовал менеджеров накрыть ему стол, а также просил пополнить счет его мобильного телефона.
Оказалось, что таких мошенников было несколько – один жил в Сочи, один – в Ростове. Сейчас они все задержаны и доставлены в Уфу. Возбуждены уголовные дела.
- Этих мошенников задержали, их привезли. Я написал сам лично заявление. Также написали заявления люди, которые положили деньги на счет мобильного телефона, — сказал Динар Гильмутдинов.
Сейчас продолжается расследование уголовных дел.