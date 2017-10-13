Динар Гильмутдинов рассказал о скрытых патрулях на дорогах Башкирии

Как отметили в ГИБДД, скрытый патруль был запущен с целью снизить количество аварий на дорогах республики. Сотрудники Госавтоинспекции ездят на автомобилях без сигналов устраивают скрытое наблюдения за участниками движения. Вся информация о нарушениях фиксируется и передается ближайшему экипажу ГИБДД.