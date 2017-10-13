Динар Гильмутдинов рассказал о скрытых патрулях на дорогах Башкирии

Posted 13 октября 2017, 12:29
Published 13 октября 2017, 12:29
Modified 25 декабря, 05:38
Updated 25 декабря, 05:38
Сегодня на своей страничке в соцсети Динар Гильмутдинов напомнил автолюбителям о скрытых патрулях, которые ездят по дорогам Башкирии и вычисляют нарушителей.
Как отметили в ГИБДД, скрытый патруль был запущен с целью снизить количество аварий на дорогах республики. Сотрудники Госавтоинспекции ездят на автомобилях без сигналов устраивают скрытое наблюдения за участниками движения. Вся информация о нарушениях фиксируется и передается ближайшему экипажу ГИБДД.
- Выявить в общем потоке скрытый патруль практически невозможно Автомобили ничем не отличаются от гражданских транспортных средств. Мобильные группы скрытого патрулирования нацелены на выявление правонарушений, допускаемых как водителями транспорта, так и пешеходами, - объяснил глава ГИБДД Динар Гильмутдинов.
По статистике скрытый патруль чаще фиксирует несоблюдение дорожных знаков, резкое и опасное перестроение, выезд на встречку и многое другое. После этого фиксированные нарушения используются в качестве доказательств при привлечении водителей к ответственности.