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Posted 13 октября 2017, 12:29

Published 13 октября 2017, 12:29

Modified 25 декабря, 05:38

Updated 25 декабря, 05:38

Динар Гильмутдинов рассказал о скрытых патрулях на дорогах Башкирии

13 октября 2017, 12:29
Сотрудники ГИБДД на невзрачных на первый взгляд авто ищут нарушителей на дорогах.

Сегодня на своей страничке в соцсети Динар Гильмутдинов напомнил автолюбителям о скрытых патрулях, которые ездят по дорогам Башкирии и вычисляют нарушителей.

Как отметили в ГИБДД, скрытый патруль был запущен с целью снизить количество аварий на дорогах республики. Сотрудники Госавтоинспекции ездят на автомобилях без сигналов устраивают скрытое наблюдения за участниками движения. Вся информация о нарушениях фиксируется и передается ближайшему экипажу ГИБДД.

- Выявить в общем потоке скрытый патруль практически невозможно Автомобили ничем не отличаются от гражданских транспортных средств. Мобильные группы скрытого патрулирования нацелены на выявление правонарушений, допускаемых как водителями транспорта, так и пешеходами, - объяснил глава ГИБДД Динар Гильмутдинов.

По статистике скрытый патруль чаще фиксирует несоблюдение дорожных знаков, резкое и опасное перестроение, выезд на встречку и многое другое. После этого фиксированные нарушения используются в качестве доказательств при привлечении водителей к ответственности.

#Общество#Новости#Дорога#Дороги#Автомобиль
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