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В Башкирии предложили наградить активистов группы «Сибай, дыши!»

30 января 2019, 10:20
Фото: Вконтакте
Радий Хабиров считает, что ребята достойны одной из волонтерских премий.

Вчера, 29 января, врио главы Башкирии Радий Хабиров во время поездки в Сибай встретился с местными активистами, объединенными в группу «Сибай, дыши!».

Ребята за короткое время стали ощутимой общественной силой в городе. В их группе в соцсетях постоянно публикуется самая актуальная информация об обстановке в городе, горожане обмениваются там новостями и мнениями и дают советы друг другу.

Они провели сбор средств и намерены приобрести датчики для контроля за состоянием воздуха.

В разговоре с активистами, как сообщил «Башинформ», Радий Хабиров рассказал о решениях, принятых на совещании по экологической ситуации в городе. Он уточнил, что подтопление карьера будет вестись под контролем специалистов и никак не отразится на здоровье сибайцев. Руководитель Башкортостана отметил, что эта мера не представляет угрозы жизни и здоровью горожан. По словам Хабирова, после затопления очагов тления наступит фаза спокойной, продуманной работы по дальнейшей судьбе карьера.

- Никто нам не гарантирует, что произойдет с этим карьером дальше. В моём понимании, он подлежит рекультивации, - пояснил Радий Хабиров.

Руководитель республики от души поблагодарил активистов за их деятельность и заявил, что хочет номинировать их группу в этом году на одну из волонтерских премий.

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