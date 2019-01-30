В Башкирии предложили наградить активистов группы «Сибай, дыши!»

В разговоре с активистами, как сообщил «Башинформ», Радий Хабиров рассказал о решениях, принятых на совещании по экологической ситуации в городе. Он уточнил, что подтопление карьера будет вестись под контролем специалистов и никак не отразится на здоровье сибайцев. Руководитель Башкортостана отметил, что эта мера не представляет угрозы жизни и здоровью горожан. По словам Хабирова, после затопления очагов тления наступит фаза спокойной, продуманной работы по дальнейшей судьбе карьера.