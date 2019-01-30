Заложники ЖКХ: В Уфе в одном из домов обвалился пол, а балки прогнили

Почти 50 человек живут в небезопасном доме на улице Уссурийская, 32, рассказала Медиакорсети жительница Анна Сидорова. Дом стоит с 1948 года.
- Мы и лет семь назад, и три года назад просили признать дом аварийным, но ничего не добились, - рассказала уфимка. – С августа месяца прошлого года я подала заявку в ЖЭУ, обратила внимание на то, что пол стал как-то шататься. А в понедельник к нам пришли, стали проверять, отодрали линолеум. Глядь – а там дыра.
Балка, державшая доски, прогнила, пол обвалился и держался он на честном слове, лишь два слоя линолеума отделяли людей от какого-то несчастного случая.
Перед образовавшейся дырой даже у кошки глаза становятся больше.
В соседней комнате пол неровный - тоже балка провисла.
- Комиссия сегодня приходила, - рассказывает женщина. – Но ничего утешительного нам не сказали.
- Дом на глазах рушится, балки обвалились, а так и не признан аварийным, - говорит Анна. – За детей страшно.
В доме 16 квартир. Это примерно 50 человек, среди которых есть дети и много пенсионеров.
Администрация Калининского района Уфы выделила цемент и кирпичи. Только смогут ли с их помощью дом отремонтировать так, чтобы в нем не страшно жить было? Вопрос, ответ на который надеются получить жильцы.
Медиакорсеть следит за развитием событий.