Заложники ЖКХ: В Уфе в одном из домов обвалился пол, а балки прогнили

- Мы и лет семь назад, и три года назад просили признать дом аварийным, но ничего не добились, - рассказала уфимка. – С августа месяца прошлого года я подала заявку в ЖЭУ, обратила внимание на то, что пол стал как-то шататься. А в понедельник к нам пришли, стали проверять, отодрали линолеум. Глядь – а там дыра.