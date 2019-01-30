mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Заложники ЖКХ: В Уфе в одном из домов обвалился пол, а балки прогнили

30 января 2019, 14:05
Фото: Сергей Словохотов / Mkset.ru
Жители семь лет просят признать дом аварийным.

Почти 50 человек живут в небезопасном доме на улице Уссурийская, 32, рассказала Медиакорсети жительница Анна Сидорова. Дом стоит с 1948 года.

- Мы и лет семь назад, и три года назад просили признать дом аварийным, но ничего не добились, - рассказала уфимка. – С августа месяца прошлого года я подала заявку в ЖЭУ, обратила внимание на то, что пол стал как-то шататься. А в понедельник к нам пришли, стали проверять, отодрали линолеум. Глядь – а там дыра.

Фото: Сергей Словохотов / Mkset.ru

Балка, державшая доски, прогнила, пол обвалился и держался он на честном слове, лишь два слоя линолеума отделяли людей от какого-то несчастного случая.

Фото: Сергей Словохотов / Mkset.ru

Перед образовавшейся дырой даже у кошки глаза становятся больше.

Фото: Сергей Словохотов / Mkset.ru

В соседней комнате пол неровный - тоже балка провисла.

Фото: Сергей Словохотов / Mkset.ru

- Комиссия сегодня приходила, - рассказывает женщина. – Но ничего утешительного нам не сказали.

Фото: Сергей Словохотов / Mkset.ru

- Дом на глазах рушится, балки обвалились, а так и не признан аварийным, - говорит Анна. – За детей страшно.

Фото: Сергей Словохотов / Mkset.ru

В доме 16 квартир. Это примерно 50 человек, среди которых есть дети и много пенсионеров.

Фото: Сергей Словохотов / Mkset.ru

Администрация Калининского района Уфы выделила цемент и кирпичи. Только смогут ли с их помощью дом отремонтировать так, чтобы в нем не страшно жить было? Вопрос, ответ на который надеются получить жильцы.

Фото: Сергей Словохотов / Mkset.ru

Медиакорсеть следит за развитием событий.

Материалы по теме
Уфимцы стали лучше платить за ЖКХХабиров раскритиковал главу министерства ЖКХ Башкирии: «У вас неразбериха в голове»Когда в России сфера ЖКХ будет удовлетворять всех
#Новости#ЖКХ#Новости Уфы#ЖКХ Уфы#Эксклюзив#Разиф Абдуллин#Город
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44