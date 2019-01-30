В Уфе водитель маршрутки избил сотрудника информационного агентства

- Я садился в маршрутную «ГАЗель». Спереди были все места свободные, сзади — как мне, показалось, нет. Открыть переднюю дверь не получилось. Водитель открывать ее не собирался. Я поднялся на ступеньку, осмотрел салон — мест действительно не было. Попросил открыть переднюю дверь, добавив, что в салоне мест нет. Ответа не последовало. Водитель начал закрывать дверь (она была автоматическая), прижав меня ею. Я сделал шаг назад, оказавшись вне салона рядом с ней. Он сразу же закрыл дверь в салон и рванул с места вперёд, не дожидаясь пока я отойду на безопасное расстояние. Я, видимо, хлопнул ладонью по железной части двери. Он резко остановился, выскочил из «маршрутки» и начал махать руками в сторону моей головы. Несколько ударов мне удалось блокировать — я закрывал руками свою голову, но затем пропустил размашистый удар его правой руки. Увидев у меня кровь, и что я ею плююсь, он тут же убежал — сел в «маршрутку», рванул вперёд и уехал.