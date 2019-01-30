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В Уфе охранники бара избили глухонемых гостей

30 января 2019, 10:00
Фото: ГТРК "Башкортостан"
Предположительно, инцидент произошел в баре «Сказка».

На днях охранники бара по улице Пархоменко в Уфе напали на глухонемых посетителей, после чего те обратились в полицию с заявлением, сообщают «Вести-Башкортостан».

Мама одного из парней-инвалидов рассказала, что ее 26-летний сын впервые в жизни решил отпраздновать свой день рождения в развлекательном заведении. Сотрудники face-контроля пропустили именинника, но двум его товарищам отказали во входе, из-за чего произошел конфликт. Один из пострадавших утверждает, что охранники избили его, а в лицо друга распылили газ из баллончика.

В МВД сообщили, что по заявлению проводится проверка.

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