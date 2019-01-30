В Уфе охранники бара избили глухонемых гостей

Мама одного из парней-инвалидов рассказала, что ее 26-летний сын впервые в жизни решил отпраздновать свой день рождения в развлекательном заведении. Сотрудники face-контроля пропустили именинника, но двум его товарищам отказали во входе, из-за чего произошел конфликт. Один из пострадавших утверждает, что охранники избили его, а в лицо друга распылили газ из баллончика.