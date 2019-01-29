В ФСБ опровергли подлинность сообщений о готовящихся терактах в Уфе

В региональном управлении ФСБ прокомментировали запросы представителей СМИ об анонимных сообщениях в социальных сетях с предупреждением о якобы готовящихся терактах в Уфе и ряде других городов.
- В связи с данными обращениями УФСБ России по Республике Башкортостан информирует, что текст указанного сообщения не соответствует действительности, и правоохранительными органами проводятся соответствующие проверки, - сообщили в спецслужбе.
Тем временем сегодня в Уфе прошла волна эвакуаций: людей вывели из здания бизнес-центра «Нестеров» на Верхнеторговой (рядом с "Гостиным двором"); эвакуировали также административный корпус телецентра и 22-ую больницу в Кировском районе города.