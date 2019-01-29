В Башкирии жители Сибая решили купить альтернативные датчики для замера воздуха

Сегодня, 29 января, группа сибайцев сообщила в соцсетях, что намерена заключить договор и оформить заказ на покупку датчиков для измерения проб воздуха. Средства на приобретение датчиков собирались также в соцсетях в течение нескольких предыдущих дней, люди перечисляли кто сколько может - от 200 до 1000 рублей. Таким образом удалось набрать средства уже на два датчика. По последним данным, цена одного комплекта – 24500 рублей.
- Первоначально, на денежные средства, собираемые в настоящее время с горожан и других неравнодушных, планировали приобрести сертифицированный газовый анализатор воздуха. Однако, позже выяснилось, что для того, чтобы результаты анализа, проведенные с помощью данного аппарата, считались достоверными, необходимо, чтобы исследование воздуха осуществлялось специалистом. Кроме того, аппарат требует постоянного обновления расходных материалов, стоимость которых высока, - пояснила сибайская активистка Регина Идрисова. - В связи с этим мы стали искать аналогичные приборы, которыми сможем пользоваться самостоятельно, и вышли на наших коллег из Челябинска. Они пояснили, что пользуются специальными датчиками, которые устанавливаются обычными гражданами за окном. Однако, эти датчики предоставляют информацию, которая сама по себе не может приниматься местными властями и лабораторией в качестве достоверной.
По словам Регины, общественникам удалось достичь договоренности с главой города Рустемом Афзаловым о том, что им будет оказано содействие, и данные, полученные их датчиками, будут поступать в качестве первичной информации в сибайский территориальный комитет министерства экологии.
- Мы уверены в том, что эти датчики будут нам полезны. Учитывая, что в штатном режиме (когда не введен режим повышенной готовности) замеры воздуха вообще не осуществляются, а у нас, помимо карьера, имеется еще и завод ЗБР, и планируется открытие цементного завода, датчики будут играть большую роль в контроле над состоянием воздуха, - уточнила Регина Идрисова. - Данные с датчиков позволят оценивать общее качество воздуха и в случае появления выбросов установить их источник и подключить для дальнейших действий официальную лабораторию. Данные будут доступны как через компьютер в группе соцсетей, так и через программное обеспечение в телефоне.
Напомним, по официальным данным, в последние дни замеры в Сибае не выявляли превышения ПДК по диоксиду серы. Однако местные жители не перестают жаловаться на плохое самочувствие в соцсетях.
Медиакорсеть следит за ситуацией.