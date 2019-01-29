В Башкирии жители Сибая решили купить альтернативные датчики для замера воздуха

- Первоначально, на денежные средства, собираемые в настоящее время с горожан и других неравнодушных, планировали приобрести сертифицированный газовый анализатор воздуха. Однако, позже выяснилось, что для того, чтобы результаты анализа, проведенные с помощью данного аппарата, считались достоверными, необходимо, чтобы исследование воздуха осуществлялось специалистом. Кроме того, аппарат требует постоянного обновления расходных материалов, стоимость которых высока, - пояснила сибайская активистка Регина Идрисова. - В связи с этим мы стали искать аналогичные приборы, которыми сможем пользоваться самостоятельно, и вышли на наших коллег из Челябинска. Они пояснили, что пользуются специальными датчиками, которые устанавливаются обычными гражданами за окном. Однако, эти датчики предоставляют информацию, которая сама по себе не может приниматься местными властями и лабораторией в качестве достоверной.