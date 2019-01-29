В Башкирии представители УГОКа пояснили, когда будут включать вентиляторы на карьере

Накануне, 28 января, на странице Сибайского филиала Учалинского ГОКа его представители отчитались об установке вентиляторов и пояснили, как они будут работать.
- Завершились монтажные и пусконаладочные работы вентиляционных установок на северном борту Сибайского карьера. Установлены ВЭМ-12 мощностью 120 КВт и номинальной производительностью 21м3/с и ВЦД-16 на железно-дорожной платформе, установленной мощностью 200 КВт и номинальной производительностью 38м3/с. Их назначение состоит в том, чтобы в штилевую погоду создавать воздушный поток и предотвратить попадание загрязненного воздуха из чаши карьера в жилую зону. Решение о включении вентиляторов будет принимать главный инженер Сибайского подземного рудника, в зависимости от метеоусловий, - говорится в официальном сообщении.
Опубликовано также и фото установленного на карьере вентилятора.
Между тем, еще до пуска вентилятора в пригородной зоне Сибая среди населения уже появились недовольные.
- Администрация, ставя вентиляторы, не рассчитывала куда этот смог пойдёт?! Сегодня посёлок Туяляс весь в смоге стоял! Что они творят! Радовались чистому воздуху и на тебе!!! Просим лабораторию к нам в посёлок! – написала Алина Шамсутдинова.
Женщине в ответ сообщили, что вентиляторы еще не включались, поскольку северный ветер и без них гарантировал отсутствие смога в городе. К тому же, по данным замеров лабораторий, превышения ПДК в ее районе не было выявлено.
Похожие жалобы поступали и от жителей поселка Золото.
Тем не менее многие сибайцы продолжают жаловаться на плохое самочувствие.
Вентиляторы уже стали темой для частушек, которые люди начали активно сочинять в своих группах в соцсетях.
Напомним, накануне мэр Сибая Рустем Афзалов на утреннем брифинге для журналистов постарался успокоить горожан, рассказав, что вентиляторы должны стать надежной преградой на пути смога в Сибай.
Медиакорсеть следит за ситуацией.