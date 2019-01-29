В Башкирии представители УГОКа пояснили, когда будут включать вентиляторы на карьере

- Завершились монтажные и пусконаладочные работы вентиляционных установок на северном борту Сибайского карьера. Установлены ВЭМ-12 мощностью 120 КВт и номинальной производительностью 21м3/с и ВЦД-16 на железно-дорожной платформе, установленной мощностью 200 КВт и номинальной производительностью 38м3/с. Их назначение состоит в том, чтобы в штилевую погоду создавать воздушный поток и предотвратить попадание загрязненного воздуха из чаши карьера в жилую зону. Решение о включении вентиляторов будет принимать главный инженер Сибайского подземного рудника, в зависимости от метеоусловий, - говорится в официальном сообщении.