В Башкирии мэр Сибая объяснил назначение второго вентилятора на карьере

Сегодня, 28 января, на брифинге в администрации Сибая представитель Сибайского филиала Учалинского ГОКа Артур Аглямов сообщил, что второй мощный вентилятор смонтирован на железнодорожной платформе и должен быть в течение сегодняшнего дня запущен в районе Сибайского карьера, являющегося источником вредных выбросов, попадающих в город. Первый вентилятор уже работает рядом с карьером несколько дней.
Мэр Сибая Рустем Афзалов отдельно остановился на работе данного вентилятора.
- Хочу пояснить для жителей поселка Золото, что данный вентилятор не будет выдувать вредные выбросы из Сибая к ним в поселок, как об этом сообщается уже кое-где. Его назначение иное. Он установлен как средство сдерживания смога на пути в город и регулировать потоки воздуха. Он стоит непосредственно на пути смога из карьера к улице Нуриманова. Дело в том, что в этом месте находится самый низкий склон чаши карьера без бортов и отсюда вредные выбросы направлялись ранее без преграды сразу в город. Теперь эта точка самого низкого сопротивления будет защищена, но ни в коем случае не в ущерб другим населенным пунктам, - пояснил Рустем Афзалов.
Чтобы убедиться в правоте его слов, можно прибегнуть к данным замеров, производимых время лабораториями на территории санитарно-защитной зоны карьера, в которую попадают несколько городских улиц. Сегодня, по данным на 8, 10 и 12 часов дня, превышения ПДК диоксида серы ни в одной из контрольных точек в городе отмечено не было.
По словам представителя УГОКа, сегодня чаша карьера также должна быть обследована с помощью тепловизоров для уточнения расположения мест проникновения вредных выбросов наружу.
В мэрии также напомнили, что за ситуацией на карьере теперь можно наблюдать в режиме реального времени через онлайн-камеры, установленные на северном и южном сходах.
Медиакорсеть следит за ситуацией.