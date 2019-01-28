В Башкирии мэр Сибая объяснил назначение второго вентилятора на карьере

- Хочу пояснить для жителей поселка Золото, что данный вентилятор не будет выдувать вредные выбросы из Сибая к ним в поселок, как об этом сообщается уже кое-где. Его назначение иное. Он установлен как средство сдерживания смога на пути в город и регулировать потоки воздуха. Он стоит непосредственно на пути смога из карьера к улице Нуриманова. Дело в том, что в этом месте находится самый низкий склон чаши карьера без бортов и отсюда вредные выбросы направлялись ранее без преграды сразу в город. Теперь эта точка самого низкого сопротивления будет защищена, но ни в коем случае не в ущерб другим населенным пунктам, - пояснил Рустем Афзалов.