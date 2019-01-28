mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии мэр Сибая объяснил назначение второго вентилятора на карьере

28 января 2019, 08:31
Фото: Mkset.ru
Мощный агрегат должен быть запущен в течение дня.

Сегодня, 28 января, на брифинге в администрации Сибая представитель Сибайского филиала Учалинского ГОКа Артур Аглямов сообщил, что второй мощный вентилятор смонтирован на железнодорожной платформе и должен быть в течение сегодняшнего дня запущен в районе Сибайского карьера, являющегося источником вредных выбросов, попадающих в город. Первый вентилятор уже работает рядом с карьером несколько дней.

Мэр Сибая Рустем Афзалов отдельно остановился на работе данного вентилятора.

- Хочу пояснить для жителей поселка Золото, что данный вентилятор не будет выдувать вредные выбросы из Сибая к ним в поселок, как об этом сообщается уже кое-где. Его назначение иное. Он установлен как средство сдерживания смога на пути в город и регулировать потоки воздуха. Он стоит непосредственно на пути смога из карьера к улице Нуриманова. Дело в том, что в этом месте находится самый низкий склон чаши карьера без бортов и отсюда вредные выбросы направлялись ранее без преграды сразу в город. Теперь эта точка самого низкого сопротивления будет защищена, но ни в коем случае не в ущерб другим населенным пунктам, - пояснил Рустем Афзалов.

Чтобы убедиться в правоте его слов, можно прибегнуть к данным замеров, производимых время лабораториями на территории санитарно-защитной зоны карьера, в которую попадают несколько городских улиц. Сегодня, по данным на 8, 10 и 12 часов дня, превышения ПДК диоксида серы ни в одной из контрольных точек в городе отмечено не было.

По словам представителя УГОКа, сегодня чаша карьера также должна быть обследована с помощью тепловизоров для уточнения расположения мест проникновения вредных выбросов наружу.

В мэрии также напомнили, что за ситуацией на карьере теперь можно наблюдать в режиме реального времени через онлайн-камеры, установленные на северном и южном сходах.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

Материалы по теме
УГМК-холдинг решил частично подтопить карьер, чтобы остановить смог в СибаеСмог из Башкирии добрался до Челябинской области
#Новости#Смог#Смог в Сибае#Татьяна Майорова,#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44