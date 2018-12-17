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Жертвой автоворов стал житель Башкирии, потерявший ноги при обрушении казармы в Омске

17 декабря 2018, 11:25
Причиненный ворами ущерб составил 30 тысяч рублей.

Сегодня, 17 декабря, стало известно, что жертвами автоворов стал известный блогер и следж-хоккеист Рустам Набиев. Об этом он сам сообщил на своей странице в Инстаграме.

По словам Рустама, воры разбили окно на переднем пассажирском месте и забрали видеорегистратор. При этом они, к счастью, не обратили внимание, что задняя часть подголовников передних сидений оборудована мониторами.

По предварительным данным, ущерб составил около 30 тысяч рублей.

Напомним, Рустам Набиев стал известен после ЧП в казарме в Омске в 2015 году, где под обрушившимися перекрытиями погибли и получили травмы молодые десантники.

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