Без ног, без пенсии: В Башкирии инвалид вынужден жить в доме без газа, света и воды

- Каждый день вижу одно и то же зрелище: гляжу в окошко, а там Саша сидит на земле, на Саше – кошка. Как в таких условиях он может жить? Как бороться? Кто-то принес что-то – ладно, не принесли – живи как хочешь. Ну ведь и холодно! У нас вот газ, мы его не отключаем. А у него, считай, уже три года ничего нет. Ну нельзя же так! – восклицает она в сердцах.