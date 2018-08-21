«Мы уроды?»: житель Башкирии без ног призвал людей к сердечности

«Вы знаете, я давно уже научился не замечать взгляды окружающих людей. Но в тот день (на отдыхе в Соль-Илецке, – прим. ред.), эти взгляды не заметить было невозможно. Как только мы спустились к берегу, на нас пялились абсолютно все. И это было очень не приятно», – написал Рустам Набиев. Он описал, что почувствовал себя «животным из цирка» и спросил, почему люди уделяют ему столько ненужного внимания. «Никогда не видели людей без ног? Или мы уроды?», – задал вопросы он.
Он объяснил, что именно из-за такого отношения на улицах не видно людей на инвалидных колясках. «Тут проблема не только в доступной среде, но и в обществе», – подчеркнул он. ⠀ Напомним, Рустам Набиев получил серьезные травмы при обрушении казармы под Омском 12 июля 2015 года. В этой трагедии в 242-м учебном центре ВДВ погибли 24 новобранца, ещё около 20 получили травмы. После случившегося, Рустам перенес 16 операций, дважды проходил через клиническую смерть и потерял обе ноги. Не смотря на все невзгоды, он нашел себя в спорте, женился и воспитывает дочку.