«Мы уроды?»: житель Башкирии без ног призвал людей к сердечности

«Вы знаете, я давно уже научился не замечать взгляды окружающих людей. Но в тот день (на отдыхе в Соль-Илецке, – прим. ред.), эти взгляды не заметить было невозможно. Как только мы спустились к берегу, на нас пялились абсолютно все. И это было очень не приятно», – написал Рустам Набиев. Он описал, что почувствовал себя «животным из цирка» и спросил, почему люди уделяют ему столько ненужного внимания. «Никогда не видели людей без ног? Или мы уроды?», – задал вопросы он.