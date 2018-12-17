СМИ: В Башкирии изгнали бесов из райотдела полиции, где служил вероятный насильник

Напомним, данный райотдел в последние пару месяцев был на слуху у широкой аудитории в связи с резонансным делом о групповом изнасиловании девушки-дознавателя, происшедшим в Уфе в ночь с 29 на 30 октября текущего года. Одним из подозреваемых по данном уделу проходит пятидесятилетний подполковник полиции Салават Галиев, возглавлявший Кармаскалинский райотдел МВД.