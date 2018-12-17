СМИ: В Башкирии изгнали бесов из райотдела полиции, где служил вероятный насильник

На днях в Кармаскалинском отделе полиции была проведена церемония освящения помещений с участием православного священника и муллы. Об этом сообщил портал ProUfu.ru со ссылкой на свои источники.
Напомним, данный райотдел в последние пару месяцев был на слуху у широкой аудитории в связи с резонансным делом о групповом изнасиловании девушки-дознавателя, происшедшим в Уфе в ночь с 29 на 30 октября текущего года. Одним из подозреваемых по данном уделу проходит пятидесятилетний подполковник полиции Салават Галиев, возглавлявший Кармаскалинский райотдел МВД.
Как сообщает источник, в коллективе райотдела пришли к выводу, что на учреждение наведена порча.
- Инициаторами обращения к высшим силам стала начальник отдела кадров РОВД, некая г-жа Филиппова, вместе с мужем, служащим начальником ОБЭП в том же РОВД. Недолго думая они пригласили в отдел попа и муллу, чтобы те прочли молитвы и провели обряд очищения, - говорится в сообщении СМИ.
Как сообщили в пресс-службе МВД Башкирии, эта информация не соответствует действительности.
Напомним, что в групповом изнасиловании коллеги обвиняются теперь уже бывшие начальники полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому районам и начальник отдела ФМС по Уфимскому району.