В Уфе обвиняемый в изнасиловании дознавателя просит проверить жертву на полиграфе

Накануне, 8 ноября, адвокат Валерия Посохова, защищающая интересы Павла Яромчука, являющегося обвиняемым по делу о групповом изнасиловании дознавателя, после рассмотрения апелляционной жалобы в Верховном суде сообщила, что потерпевшая Гузель С., по ее сведениям, отказывается пройти полиграф.

Между тем, именно Павел Яромчук, бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району, ходатайствовал о допросе девушки на полиграфе. Об этом сообщили «Вести-Башкортостан».

- Ходатайство было заявлено о том, чтобы провели [допрос с использованием] полиграфа как потерпевшей, так и моего подзащитного Яромчука. Потерпевшая, по нашим сведениям, отказывается от прохождения полиграфа, - сказала Валерия Посохова.

Напомним, как следует из материалов дела, в ночь с 29 на 30 октября 23-летняя девушка-дознаватель ОМВД России по Уфимскому району Башкирии подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району. По подозрении в совершении этого преступления задержаны 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев, 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук. Всем троим предъявлено обвинение, в их отношении возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. После скандала мужчины были уволены из МВД по РБ приказом главы ведомства.

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