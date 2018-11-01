Завтра в Уфе могут арестовать полицейских, подозреваемых в изнасиловании дознавателя

Завтра, 2 ноября, Кировский районный суд Уфы должен принять решение об избрании меры пресечения для трех полицейских, подозреваемых в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. Скорее всего, речь пойдет об аресте всех троих подозреваемых. Как сообщили в Следственном комитете, с таким ходатайством в суд обратились следователи.

Напомним, вчера стало известно том, что в ночь с 29 на 30 октября трое полицейских руководителей изнасиловали молодую сотрудницу Уфимского РОВД. Всё произошло в здании отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району. Подозреваемыми по делу проходят 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний подполковник, начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев, 34-летний майор, начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук. В Башкирию направлена группа сотрудников ГУСБ МВД России, которая проведет свою проверк по резонансному делу.

Пострадавшая девушка оказалась дочерью одного из самых высокопоставленных и влиятельных сотрудников Росгвардии в Уфе, много лет возглавлявшего ОМОН, в июле этого года окончила УЮИ.