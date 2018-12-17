Башкирия за два года поднялась в рейтинге конкуренции в пять раз, заняв 7 строчку

Министерство экономического развития России подвело рейтинг регионов по уровню развития конкуренции по итогам 2017 года. Результаты, которые в этом рейтинге показала Башкирия, более чем положительные и даже одушевляющие: 7 место против 35 годом (2016) ранее. То есть, республика резко – в 5 раз – улучшила свои позиции в плане развития конкуренции по сравнению с другими регионами. Об этом сообщает сайт республиканского минэкономразвития.
Улучшению конкурентности республиканских рынков способствовало, в частности, снижение государственного сектора на товарных рынках и увеличение доли предпринимательства. Составители рейтинга отметили, например, рост негосударственного сектора в сфере дошкольного образования – частных детских садиков. Также был отмечен рост частного бизнеса в сфере социального и медицинского обслуживания населения, в том числе, путем развития государственно-частного партнерства. Составители рейтинга (российский минэкономразвития) рекомендовали другим перенимать опыт Башкирии в сфере развития конкуренции.