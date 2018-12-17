mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Башкирия за два года поднялась в рейтинге конкуренции в пять раз, заняв 7 строчку

17 декабря 2018, 04:56
Фото: pixabay.com
Опыт республики рекомендовали перенимать в других регионах.

Министерство экономического развития России подвело рейтинг регионов по уровню развития конкуренции по итогам 2017 года. Результаты, которые в этом рейтинге показала Башкирия, более чем положительные и даже одушевляющие: 7 место против 35 годом (2016) ранее. То есть, республика резко – в 5 раз – улучшила свои позиции в плане развития конкуренции по сравнению с другими регионами. Об этом сообщает сайт республиканского минэкономразвития.

Улучшению конкурентности республиканских рынков способствовало, в частности, снижение государственного сектора на товарных рынках и увеличение доли предпринимательства. Составители рейтинга отметили, например, рост негосударственного сектора в сфере дошкольного образования – частных детских садиков. Также был отмечен рост частного бизнеса в сфере социального и медицинского обслуживания населения, в том числе, путем развития государственно-частного партнерства. Составители рейтинга (российский минэкономразвития) рекомендовали другим перенимать опыт Башкирии в сфере развития конкуренции.

Материалы по теме
Неизвестная Башкирия: В рейтинге событийного туризма мы заняли 29-е место по РоссииРейтинг трезвости: В Башкирии стали больше пить Эксперты подтвердили хороший кредитный рейтинг Башкирии
#Новости#Башкирия#Конкуренция#Рейтинг#Рейтинги#Марат Гареев#Экономика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48