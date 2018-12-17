Автогражданка-2018: Аварийность на дорогах Башкирии меньше, чем в среднем в России

Итак. 1. Частота страховых случаев. В Башкирии этот показатель в 2018* году равен 4,7%. Это означает, что из каждых 100 застрахованных водителей попадали в дорожную переделку и мяли себе железные бока 4,7. В текущем году этот показатель лучше, чем в прошлом и позапрошлом: 5,3% в 2017 году и 6,2% в 2017-м. Более того, в Башкирии с аварийностью на дорогах, оказывается, лучше, чем в среднем по России, где частота страховых случаев в 2018 году равна 5,1%. Динамика положительная, остается надеяться, что она сохранится и далее.