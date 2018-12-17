Автогражданка-2018: Аварийность на дорогах Башкирии меньше, чем в среднем в России

Эксперты в области страхования всех российских автовладельцев – ОСАГО – изучили некоторые показатели этого сегмента рынка во всех регионах России, в том числе, в Башкирии и посмотрели, как эти показатели изменялись в течение последних трех лет: с 2016 года по год текущий. Данные – Российского союза автостраховщиков (РСА).
Показатели по Башкирии следующие:
Итак. 1. Частота страховых случаев. В Башкирии этот показатель в 2018* году равен 4,7%. Это означает, что из каждых 100 застрахованных водителей попадали в дорожную переделку и мяли себе железные бока 4,7. В текущем году этот показатель лучше, чем в прошлом и позапрошлом: 5,3% в 2017 году и 6,2% в 2017-м. Более того, в Башкирии с аварийностью на дорогах, оказывается, лучше, чем в среднем по России, где частота страховых случаев в 2018 году равна 5,1%. Динамика положительная, остается надеяться, что она сохранится и далее.
2. Размер средней выплаты. В Башкирии он равен в 2018 году 71 631 рублю. В 2017-2016 годах – 87 124 и 80 425 рублей соответственно. То, что в этом году в среднем на одну аварию выплачивать стали меньше, вряд ли означает, что страховые компании «зажимают» деньги: размер выплаты регламентирован с одной стороны сметой на ремонт, с другой стороны лимитами, установленными законом.
Уменьшение среднего размера выплаты может говорить, например, об уменьшении количества серьезных аварий с причинением значительного ущерба имуществу и здоровью потерпевших.
Также это может быть связано с увеличением числа случаев натурального возмещения ущерба потерпевшему. Это когда страховая компания не выплачивает деньги потерпевшему в обычном понимании – путем перечисления денег на его счет, а оплачивает ему ремонт автомобиля.
Для сведения: средний размер выплаты по ОСАГО по России равен 72 929 рублям.
3. Отношение судебных урегулирований к несудебным. В 2018 году у нас это соотношение резко увеличилось: 49,6% против 27,2% в 2017 году и 24,5% в 2016. Это означает, что вопросы «кто прав, кто виноват в ДТП и кто кому сколько должен возместить» чаще стали решаться в суде. По России в среднем этот показатель равен 14,9%.
Рост этого показателя может быть вызван, в том числе, ростом активности автоюристов, которых клиенты (участники ДТП) привлекают для решения вопросов возмещения ущерба.
4. Отношение судебных расходов к сумме основного требования: 138%, 121%, 104% в 2018, 2017, 2016 годах соответственно. Средний показатель по России - 121%.
5. Снижение прироста количества договоров. В 2018 году это снижение прироста составило минус 21,2%. В 2017 году – минус 2,4%. В 2016 году 14,8%. Снижение прироста означает, что рост количества договоров есть, но скорость этого увеличения замедлилась. Причем, у нас замедление скорости значительное: по России в среднем этот показатель равен минус 2,0%.
Однако стоит иметь в виду тот факт, что за 9 месяцев 2018 года по сравнению с этим же периодом прошлого года количество договоров увеличилось: 723,6 тысячи в этом году против 707,1 тысячи в прошлом.
6. Уровень выплат с учетом РВД. 81% в 2018 году, 111% в 2017 году и 115% в 2016 году. Динамика для страховых компаний положительная: чем ниже процент, тем страховая компания более прибыльная. Вообще для страховой компании этот показатель желателен на уровне ниже 100% и чем ниже, тем лучше. Текущая динамика может характеризовать выход рынка на безубыточный или даже прибыльный уровень.
Мы обратились к специалистам Национального банка Башкирии – подразделения Банка России и попросили их прокомментировать это исследование.
- Мы не видим явных негативных трендов на рынке ОСАГО в Башкортостане. По итогам 9 месяцев текущего 2018 года убыточность бизнеса ОСАГО в республике заметно снизилась: комбинированный коэффициент убыточности снизился со 121 до 80 (деятельность является прибыльной при показателе менее 100%), – сказали нам в Национальном банке Башкирии.
Количество заключаемых договоров ОСАГО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года незначительно выросло – на +2,3%. При этом сумма собранных премий по ОСАГО практически не изменилась (+0,5%) и составила 3,8 миллиарда рублей. Сумма страховых выплат снизилась на 55,9% до 2,2 миллиарда рублей. Это связано с более активным применением натурального возмещения вреда (восстановительного ремонта автомобилей), и более качественной работой страховщиков по урегулированию убытков.
Средняя стоимость полиса ОСАГО на начало октября 2018 года составляет 5,2 тысячи рублей (в 2017 году – 5,4 тыс рублей, в 2016 – 4,8 тыс рублей). Некоторое снижение обусловлено внедрением электронного полиса ОСАГО («е-ОСАГО»), которое привело к более широкому охвату страхователей с низкими территориальными коэффициентами, а также ростом числа автовладельцев, получивших скидку за безаварийную езду. По данным РСА за январь-сентябрь жители республики оформили 246,4 тысячи договоров е-ОСАГО.
* Данные за 9 месяцев 2018 года