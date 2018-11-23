Справедливое ОСАГО: автолюбителей Башкирии ждут изменения

Со следующего года начнутся масштабные изменения законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности водителей автомобилей – ОСАГО. Разработчики изменений обещают сделать систему определения тарифа более прозрачной и более справедливой. И самое главное, как говорят разработчики реформы, изменения в законе об ОСАГО не приведут к росту тарифов, так что для добросовестных водителей, соблюдающих ПДД, неприятных сюрпризов быть не должно.
Будет ликвидирован региональный коэффициент
Сейчас при расчете стоимости полиса ОСАГО применяются несколько параметров: возраст и стаж водителя, количество аварий на этом автомобиле, мощность авто, а также территориальный коэффициент – параметр, в соответствии с которым меняется стоимость полиса в зависимости от территории, на которой зарегистрирован автовладелец.
Этот набор параметров и коэффициентов не менялся 15 лет – с 2003 года – и, по мнению разработчиков, порядком устарел. Сейчас в зависимости от места жительства стоимость страховки может разниться в несколько раз. Например, для водителей некоторых городов применяется повышающий коэффициент 1,2 в то время, как для водителей малых населенных пунктов пользуются такой своеобразной «поблажкой» – понижающим коэффициентом 0,7. Несправедливость, как говорится, налицо.
В соответствии с теми изменениями, которые планируется учесть в поправках к закону, этот территориальный коэффициент исчезнет. То есть, будет не важно, где живет водитель – это не повлияет на цену его полиса ОСАГО.
- Ну, вот эти вот территориальные коэффициенты – это вообще профанация идеи справедливости в принципе. Вот смотрите. Я живу в Уфе, по работе езжу на машине. Для Уфы повышающий коэффициент 1,8. Мой коллега из Чишминского районе, это недалеко от Уфы, прописан он там, и машина его там же прописана. Но фактически он живет в Уфе, квартиру здесь снимает. И конечно же, по городу также, как и я и многие другие уфимцы передвигается на своем легковом автомобиле. Только страховка ОСАГО для него значительно дешевле: коэффициент единица ровно. С какой стати? Чем он лучше меня, почему я ровно при тех же условиях плачу значительно больше? – говорит Ильшат М. из Уфы.
- Действующую сегодня систему тарифов сложно назвать гибкой, поскольку она приводит к уравниловке всех водителей вне зависимости от их опыта и стажа, аварийности и поведения на дороге. Возьмем, к примеру, двух водителей с автомобилями Lada Granta мощностью 87 лошадиных сил из Мурманска. У одного стаж 3 года, а у второго – 20 лет. Стоимость полиса для них не будет значительно отличаться, будет в районе 9,5 тысячи рублей. Хотя по справедливости, как показывают расчеты, первый из них должен платить 29 134, а второй – 7 847 рублей. Неопытный водитель из Курганской области платит почти в 2 раза меньше безаварийного водителя Челябинска», - сказал изданию NewsTracker директор департамента страхового рынка Банка России Филипп Габуния.
Эксперты объясняют, что такая жесткая система тарифов была вполне оправдана, но только на начальном этапе, когда законодательство и вообще система страхования «автогражданки» только вводились. В частности, та прежняя и пока еще ныне действующая система тарифицирования не позволяла страховым компаниям завышать цены, стоимость полиса была доступна практически всем автовладельцам.
Однако со временем формула расчета превращалась во все более уравнительную и порой вовсе несправедливую, когда зачастую аккуратный водитель платил гораздо большие деньги, чем лихач-нарушитель. И вот тогда потребовались очевидные изменения.
Авторы реформы предлагают наделить страховые компании правом использовать дополнительные параметры при расчете стоимости полиса ОСАГО, став тем самым более гибкими в этом вопросе. В частности, предлагается разрешить страховым компаниям устанавливать для каждого водителя индивидуальный тариф внутри определенного тарифного коридора.
При этом, если эти изменения будут приняты, при формировании цены полиса ОСАГО будут учитываться такие индивидуальные параметры конкретного водителя, как, например, то, как он водит машину, как часто садится за руль, сколько раз именно он попадал в аварию и как он платит штрафы ГИБДД. Соответственно, тарификация станет более справедливой, например, водитель-профи, выжимающий из своего железного коня все соки, будет платить больше, чем автолюбитель, садящийся за руль по выходным, чтобы прокатиться до дачи.
Мощность в расчет не возьмут
Еще от одного коэффициента, пока еще используемого, планируется отказаться в ходе реформирования системы расчета стоимости ОСАГО – это коэффициент, учитывающий мощность автомобиля. В частности, сегодня если ваше авто имеет под капотом 120 «лошадок», цена полиса вырастет с разу на 40%, что в рублях составит более 2 тысяч целковых.
А если ваша машина управляется табуном в 150 лошадей, то прирост цены составит уже 60% или порядка 3,5 тысяч рублей. При этом времена, когда машина мощностью 120 лошадиных сил считалась супермощной, спортивной, давно уж канули в лету.
То есть, исключение этого параметра актуализирует законодательство, приводя его в соответствие с сегодняшним днем. Ведь сегодня большинство легковых машин имеют мощность от 71 до 100 лошадиных сил. И при этом для этого большинства применяется повышающий коэффициент. Неправильно это для сегодняшнего дня, считают эксперты – в новой системе расчета стоимости страхования этот параметр предлагается убрать.
Что интересно, страховые компании, как говорят эксперты, знающие тему, сами нередко не прочь предложить водителям более выгодные для них условия. Но не могут: связаны руки жесткой системой тарифицирования. Также по этой же причине страховые компании не могут злостным нарушителям выписать более дорогой счет за оформление полиса ОСАГО, что было бы справедливо. Но снова пока еще существующие жесткие условия являются этому помехой. В новой системе индивидуальный и, соответственно, более справедливый подход станет возможным.
Вопрос цены – не вопрос
Естественно, что в случае любых реформ, любых изменений в любых сферах жизнедеятельности, людей прежде всего интересует вопрос – а не ухудшатся ли их условия? В данном случае, вопрос звучит так: не приведут ли предлагаемые изменения в системе расчеты стоимости ОСАГО, собственно, к увеличению стоимости ОСАГО? Эксперты дают обнадеживающий ответ: нет – от предлагаемых изменений цена автостраховки в среднем не возрастет. Для добросовестных и аккуратных водителей ОСАГО станет даже чуть дешевле. А вот для автохамов она станет дороже – и это вполне справедливо.
- Мы предлагаем изменить систему, чтобы каждый платил сам за себя, а у страховых компаний была возможность использовать дополнительные критерии для оценки водителей. Тогда они смогут предлагать более дешевые полисы для аккуратных водителей, и устанавливать справедливую стоимость для лихачей. Сейчас это невозможно, даже для таких горе-водителей, как житель Сочи, который, заплатив за полис ОСАГО всего 2300 рублей, за 3 месяца попал в 5 аварий с суммарным ущербом в 2,2 миллиона рублей, - говорит Филипп Габуния.
Помимо этого, по словам авторов изменений, будут сохранены ограничения на максимальную стоимость полиса. Это должно контролировать и удерживать от неконтролируемого роста цен на страховку. Если Центробанк увидит, что та или иная страховая компания получает сверхприбыли, регулятор потребует умерить аппетиты и снизить цены.
Еще один важный момент. Сейчас любой автовладелец может «прикинуть» стоимость своей страховки: просто взяв и перемножив жестко установленные коэффициенты. После предлагаемых изменений сделать это так легко не получится по очевидным причинам: страховая компания будет рассчитывать тарифы индивидуально для каждого автовладельца. Вместе с тем, разработчики реформы позаботились о том, чтобы права автовладельцев на информацию было соблюдено: страховые компании обяжут размещать на своих сайтах онлайн-калькуляторы.