Справедливое ОСАГО: автолюбителей Башкирии ждут изменения

- Ну, вот эти вот территориальные коэффициенты – это вообще профанация идеи справедливости в принципе. Вот смотрите. Я живу в Уфе, по работе езжу на машине. Для Уфы повышающий коэффициент 1,8. Мой коллега из Чишминского районе, это недалеко от Уфы, прописан он там, и машина его там же прописана. Но фактически он живет в Уфе, квартиру здесь снимает. И конечно же, по городу также, как и я и многие другие уфимцы передвигается на своем легковом автомобиле. Только страховка ОСАГО для него значительно дешевле: коэффициент единица ровно. С какой стати? Чем он лучше меня, почему я ровно при тех же условиях плачу значительно больше? – говорит Ильшат М. из Уфы.