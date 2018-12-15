ВКонтакте запускает маркетплейс программного обеспечения в VK Pay

Напомним, что в середине сентября ВКонтакте запустил первый маркетплейс с играми для ПК и современных консолей на платформе VK Pay. В магазине представлены продукты крупнейших компаний отрасли: Electronic Arts, Activision Blizzard, Sony и Microsoft. Также прямо в социальной сети геймеры могут приобрести дополнительный контент для игр и внутренние игровые валюты и продлить подписку в PlayStation Plus и Xbox Live.