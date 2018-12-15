ВКонтакте запускает маркетплейс программного обеспечения в VK Pay

ВКонтакте запускает маркетплейс популярного софта на базе платформы социальной коммерции VK Pay с кешбэком и специальными акциями от производителей, сообщает пресс-служба социальной сети.
Сейчас в «Магазине софта» пользователям VK Pay доступны продукты компаний Microsoft, ESET, Лаборатории Касперского, Dr.Web и Grizzly Pro. Список будет обновляться.
Каждый покупатель Вконтакте получит эксклюзивный кэшбек. К примеру, за покупку Microsoft Office 365 для дома возвращается 16% от стоимости. Для тех, кто хочет защитить свои устройства от вирусов, в магазине доступны сразу несколько антивирусов и действуют специальные акции. Например, приобретая продукт ESET NOD32, пользователь получает до 20% от стоимости покупки на свой счёт VK Pay.
Ранее ВКонтакте запустила маркетплейс, ориентированный на любителей фильмов и сериалов — «Магазин онлайн-кино». Платформа откроет пользователям VK Pay лучшие онлайн-кинотеатры: Amediateka, Okko, ivi и MEGOGO. Киноманы смогут приобрести подписку на 1, 3, 6 или 12 месяцев и воспользоваться специальными предложениями. В магазине также действует кешбек от партнёров до 50 %.
Сервис работает как в мобильном приложении социальной сети, так и в веб-версии. Ключи активации рассылаются личным сообщением.
Напомним, что в середине сентября ВКонтакте запустил первый маркетплейс с играми для ПК и современных консолей на платформе VK Pay. В магазине представлены продукты крупнейших компаний отрасли: Electronic Arts, Activision Blizzard, Sony и Microsoft. Также прямо в социальной сети геймеры могут приобрести дополнительный контент для игр и внутренние игровые валюты и продлить подписку в PlayStation Plus и Xbox Live.