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Во Вконтакте появились живые обложки

13 декабря 2018, 04:38
Фото: Vk.com
Нововведение призвано добавить индивидуальности сообществу и привлечь новых клиентов и подписчиков.

Живая обложка будет отображаться в мобильном приложении для iOS и Android. В ней можно разместить до пяти фотографий или видео, при этом видео не должно длиться дольше 30 секунд. Показ изображений и видео зациклен.

На смартфоне живая обложка выглядит в четыре раза крупнее, чем обычная, гармонично сочетаясь с кнопкой действия, названием, аватаром и статусом сообщества.

Пока использовать живые обложки могут сообщества, которые были верифицированы или отмечены огнём Прометея. В январе новая функция станет доступна всем группам и публичным страницам.

Технические требования к материалам: Размеры: 1080х1920 (вертикальные) или другие в пропорции 9:16. Для видео: формат mp4 (кодек h264 aac) 15-60 кадров в секунду, до 30 секунд, размер до 30MB

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