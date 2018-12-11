Во ВКонтакте пройдет прямая трансляция Дня оперы

Поклонников оперы в главный театр страны проведут солист Большого Эльчин Азизов и пресс-секретарь Катерина Новикова. Во время прямой трансляции они покажут зрителям репетицию спектакля «Путешествие в Реймс», пошивочные мастерские, где готовят к премьере костюмы, и верхнюю сцену под крышей исторического здания. Также в прямом эфире примут участие главный дирижёр оперы — музыкальный руководитель театра Туган Сохиев, сценограф Паоло Фантин, режиссёр-постановщик Дамиано Микьелетто, а также исполнители центральных партий.