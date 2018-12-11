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Во ВКонтакте пройдет прямая трансляция Дня оперы

11 декабря 2018, 04:47
Фото: Vk.com
Показ репетиции, мастерских и прочего состоится сегодня .

11 декабря в 11:00 по московскому времени Большой театр проведёт онлайн-трансляцию Дня оперы в своём официальном сообществе ВКонтакте. Во время прямого эфира, приуроченного к премьере оперы «Путешествие в Реймс», зрители узнают, как создавался спектакль, и познакомятся с исполнителями главных партий.

Поклонников оперы в главный театр страны проведут солист Большого Эльчин Азизов и пресс-секретарь Катерина Новикова. Во время прямой трансляции они покажут зрителям репетицию спектакля «Путешествие в Реймс», пошивочные мастерские, где готовят к премьере костюмы, и верхнюю сцену под крышей исторического здания. Также в прямом эфире примут участие главный дирижёр оперы — музыкальный руководитель театра Туган Сохиев, сценограф Паоло Фантин, режиссёр-постановщик Дамиано Микьелетто, а также исполнители центральных партий.

Посмотреть трансляцию можно будет здесь.

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