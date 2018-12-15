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Радий Хабиров пообещал мамам и врачам в Ишимбайском районе построить новый роддом

15 декабря 2018, 08:31
Фото: glavarb.ru
В рамках рабочей поездки Радия Хабирова по Ишимбайскому району состоялась встреча врио Главы РБ и молодых матерей.

Встреча прошла в здании роддома города Ишимбай. Как сообщает пресс-служба главы Башкирии, здание родильного отделения уже старое, построено 1951 году, не соответствует современным требованиям. По словам Радия Хабирова, эта тема в районе стоит остро, о необходимости нового роддома ему сообщали не раз, в том числе и в соцсетях.

Врио главы Башкирии уверил молодых мам, что новый роддом будет построен уже через два года. По его словам, работы по возведению родильного отделения должны начаться уже летом следующего года.

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