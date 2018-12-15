Радий Хабиров пообещал мамам и врачам в Ишимбайском районе построить новый роддом

Встреча прошла в здании роддома города Ишимбай. Как сообщает пресс-служба главы Башкирии, здание родильного отделения уже старое, построено 1951 году, не соответствует современным требованиям. По словам Радия Хабирова, эта тема в районе стоит остро, о необходимости нового роддома ему сообщали не раз, в том числе и в соцсетях.