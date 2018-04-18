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Дочери женщины из Башкирии заплатят миллион за её подмену в роддоме

18 апреля 2018, 11:52
Девочек подменили в 1987 году. В результате Зоя Туганова воспитывала не свою дочь.

17 апреля центральный районный суд Челябинска взыскал с государства по одному миллиону рублей компенсации морального ущерба двум жительницам Челябинска, которых подменили в роддоме более 30 лет назад, сообщает ТАСС.

В суде Зоя Туганова – биологическая мать девочки Люции, и ее законный представитель утверждали, что в 1987 году в областной акушерской гинекологической больнице в Челябинске Туганова родила дочь (Люцию), а врачи перепутали ее с другой девочкой (Екатериной). Она пыталась решить проблему на второй день после родов, но врачи настаивали на том, что ребенок ее. Под влиянием просмотра телепередач о подмененных детях воспитанная ею неродная дочь Екатерина провела исследование, во время которого была найдена родная дочь истицы. Родство подтверждено ДНК-исследованием.

Напомним, башкирка Эльвира Тулегенова и Зотя Туганова 30 лет назад в один день родили девочек в роддоме Челябинска. Светленькая девочка Люция, выросшая в башкирской семье, уехала вместе с семьей в деревню в 30 километрах от Челябинска. Вскоре глава семейства попал в тюрьму за убийство – обвинил супругу в измене из-за славянской внешности малышки и убил первого встречного. Мать с горя запила. Её лишили родительских прав. Люция же несколько лет провела в детском доме, заработала инвалидность из-за запущенного отита и потеряла слух. Родила троих детей. Материальное положение в её семье оставляет желать лучшего.

Девочка Катя получила отличное образование и профессию. Счастлива в семейной жизни.

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#Новости#Злата Зукович#Общество
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