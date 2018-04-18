Дочери женщины из Башкирии заплатят миллион за её подмену в роддоме

В суде Зоя Туганова – биологическая мать девочки Люции, и ее законный представитель утверждали, что в 1987 году в областной акушерской гинекологической больнице в Челябинске Туганова родила дочь (Люцию), а врачи перепутали ее с другой девочкой (Екатериной). Она пыталась решить проблему на второй день после родов, но врачи настаивали на том, что ребенок ее. Под влиянием просмотра телепередач о подмененных детях воспитанная ею неродная дочь Екатерина провела исследование, во время которого была найдена родная дочь истицы. Родство подтверждено ДНК-исследованием.