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Радий Хабиров: «Ситуация с МФЦ по-прежнему неприемлемая»

15 декабря 2018, 05:36
Фото: Личная страница Радия Хабирова Вконтакте
Радий Хабиров в рамках рабочей поездки посетил город Ишимбай. Здесь он побывал в местном отделении МФЦ.

Традиционно, в социальных сетях врио Главы РБ поделился своими впечатлениями от поездки, назвав ситуацию с очередями в МФЦ «неприемлемой».

- В среднем здесь люди проводят сейчас по 52 минуты. Месяц назад было совсем плохо - теряли по 2-3 часа на получение какой-нибудь бумажки. Это проблема системная, результат не четко продуманного перехода от системы собесов к МФЦ. Там, где это возможно, мы увеличили количество офисов, добавили окна, подняли зарплату специалистам. За месяц в Ишимбае пришли уже 9 новых сотрудников. Все офисы перешли на шестидневную неделю, работают по 12 часов, с восьми до восьми, - отметил руководитель региона.

«Обязательно доведем время ожидания до нормативного, странно даже обсуждать все это в наше время...», пообещал Радий Хабиров.

Напомним, корреспондент Медиакорсети в конце сентября сообщил об аналогичной ситуации в Абзелиловском районе Башкирии. Здесь людям приходилось с ночи занимать очередь, чтобы на следующий день успеть получить необходимую услугу.

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