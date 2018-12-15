Радий Хабиров: «Ситуация с МФЦ по-прежнему неприемлемая»

- В среднем здесь люди проводят сейчас по 52 минуты. Месяц назад было совсем плохо - теряли по 2-3 часа на получение какой-нибудь бумажки. Это проблема системная, результат не четко продуманного перехода от системы собесов к МФЦ. Там, где это возможно, мы увеличили количество офисов, добавили окна, подняли зарплату специалистам. За месяц в Ишимбае пришли уже 9 новых сотрудников. Все офисы перешли на шестидневную неделю, работают по 12 часов, с восьми до восьми, - отметил руководитель региона.