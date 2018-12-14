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Радий Хабиров решил начать диалог с учеными Башкирии

14 декабря 2018, 05:55
Фото: пресс-служба главы РБ
По итогам встречи принято решение о проведении совещаний с научным сообществом в формате «Час науки».

Накануне, 13 декабря, в Доме Республики в Уфе врио главы Башкирии Радий Хабиров пообщался с научным сообществом региона. Во встрече приняли участие президент Академии наук РБ Альфис Гаязов, врио председателя Уфимского федерального исследовательского центра РАН Рустем Ахунов, руководители подразделений и научных институтов этих организаций.

– Это начало нашего диалога. У меня намерение очень плотно, партнёрски с вами взаимодействовать, работать, двигаться вперед, – сказал Радий Хабиров. – Надеюсь, что в вашем лице мы получим ощутимую поддержку для дальнейшего развития нашей республики.

Как сообщили в пресс-службе главы республики, в ходе встречи учёные рассказали о своей деятельности по реализации приоритетных направлений научно-технологического и экономического развития республики, прорывных инновационных проектах в области природопользования и экологии, нефтехимии, машиностроения, медицины, геологии, нанотехнологий.

По итогам встречи принято решение о проведении совещаний с научным сообществом в формате «Час науки».

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