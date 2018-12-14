Радий Хабиров решил начать диалог с учеными Башкирии

– Это начало нашего диалога. У меня намерение очень плотно, партнёрски с вами взаимодействовать, работать, двигаться вперед, – сказал Радий Хабиров. – Надеюсь, что в вашем лице мы получим ощутимую поддержку для дальнейшего развития нашей республики.