Экс-мэр Уфы Ирек Ялалов станет свидетелем в деле Александра Филиппова

Напомним, Александр Филиппов и бывший начальник управления капстроительства Уфы Марат Гареев обвиняются в превышении должностных полномочий полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ) при реализации в городе федеральной программы расселения ветхого и аварийного жилья. Кроме того, при обыске в квартире Марата Гареева было найдено прослушивающее устройство. Ущерб, нанесенный действиями обвиняемых, следствие оценило более чем в 1 млрд руб.