Экс-мэр Уфы Ирек Ялалов станет свидетелем в деле Александра Филиппова

О вызове Ирека Ялалова в суд должен ходатайствовать гособвинитель, сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на одного из участников данного судебного процесса. Также придется дать показания всем остальным вице-мэрам, работавшим в одно время с Александром Филипповым.
Напомним, Александр Филиппов и бывший начальник управления капстроительства Уфы Марат Гареев обвиняются в превышении должностных полномочий полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ) при реализации в городе федеральной программы расселения ветхого и аварийного жилья. Кроме того, при обыске в квартире Марата Гареева было найдено прослушивающее устройство. Ущерб, нанесенный действиями обвиняемых, следствие оценило более чем в 1 млрд руб.
Однако накануне представители мэрии и кабмина в суде заявили, что ущерба не понесли, а нарушений в исполнении программы не установили. Фонд содействия реформированию ЖКХ, по заявлению которого возбуждалось дела, подтвердил ущерб на сумму 516 млн руб, сообщает издание.
Обвиняемые вины не признают. Следующее заседание суда состоится 20 декабря.