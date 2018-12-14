«Афера на миллиард» в суде в Уфе может стать «делом на полмиллиарда»

Накануне, 13 декабря, в Октябрьском райсуде Уфы продолжился процесс над бывшим первым вице-мэром Уфы Александром Филипповым и бывшим начальником управления капстроительства Маратом Гареевым. Они обвиняются в превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ) при реализации в городе федеральной программы расселения ветхого и аварийного жилья. Господину Гарееву, кроме того, инкриминируют незаконное хранение прослушивающего устройства. Подробности сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан».
Напомним, следствие полагает, что чиновники из личной заинтересованности и используя служебное положение, включали в федеральную программу «Жилище» кварталы с ветхими домами и расселяли их за счет бюджета, хотя ранее эти кварталы были переданы по договорам развития застроенных территорий застройщикам с обязательством расселить их за счет инвесторов.
Вчера суд продолжил допрос потерпевших. Этот статус в уголовном деле имеют мэрия Уфы и правительство Башкирии, которые софинансировали исполнение программы. Ранее в СКР сообщали, что действия уфимских чиновников нанесли бюджетам трех уровней ущерб в размере свыше 1 млрд руб. На прошлом судебном заседании представители федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ дали показания о том, что ущерб фонду оценивают в 516 млн руб.
Однако, как сообщил корреспондент "Коммерсанта" Дарья Кучеренко, представители мэрии Уфы и правительства Башкирии вчера в суде, по сути, открестились от статуса потерпевших. Так, начальник отдела градостроительного контроля городской администрации Евгений Чебаков сообщил, что когда чиновники включали кварталы застройщиков в госпрограмму, они «основывались на собственном понимании закона»: ряд положений законодательства представлялся им «спорным».
Республиканское управление федерального казначейства, сказал господин Чебаков, в 2017 году признало нарушением то, что мэрия использовала для расселения ветхого фонда одновременно две программы — развития территорий и федеральную программу «Жилище». Но представление казначейства позже было отменено в арбитражном суде, добавил он. В правоохранительные органы мэрия заявление об ущербе не направляла. «Устанавливать сумму ущерба пытались различные органы, но не установили»,— резюмировал чиновник.
Допрошенный в суде свидетель — бывший замминистра ЖКХ Башкирии Юрий Кислицин, сообщил, что его ведомство было лишь посредником при перечислении средств федерального фонда мэрии. Анализ расходования этих средств в министерстве не делали, сообщил он. Адвокаты подсудимых задали господину Кислицину вопрос о том, кто подписывал заявки в фонд ЖКХ для выделения средств муниципалитету. Он ответил, что это был глава администрации города Ирек Ялалов (с октября является сенатором). С точки зрения «использования всех форм для реализации прав граждан подсудимые действовали правильно, но на их месте я бы сначала посоветовался с юристом», сказал свидетель.
Еще одним представителем стороны потерпевших был замглавы аппарата правительства Башкирии Александр Лихачев. Он сообщил, что у кабмина не возникло претензий к реализации программы. На вопрос гособвинителя, считали ли в кабмине возможным включать в федеральную адресную программу кварталы, переданные застройщикам, господин Лихачев ответил: «Этот вопрос неоднократно обсуждался. На наш взгляд, законодательство этого не запрещает». Чиновник добавил, что администрация Уфы позже вернула в федеральный фонд 516 млн руб. Причем, по его словам, эти средства были возвращены застройщиками. Эта часть показаний сотрудника кабмина вызвала у суда дополнительные вопросы.
Суд заинтересовало, уверен ли докладчик в том, что возвращенные фонду средства были получены именно от застройщиков. Господин Лихачев, как выяснилось, в этом уверен не был, а в показаниях опирался на сообщения СМИ.
Последним допрошенным вчера свидетелем была бывшая министр финансов республики, а ныне депутат Курултая Рида Субханкулова. Она сообщила, что зимой 2017 года минфин по поручению премьера республики проверял целевое использование республиканских средств, выделенных на софинансирование федеральной программы, и нарушений не нашел. «Было выявлено, что есть накладка двух программ. Но все средства были израсходованы по целевому назначения»,— сказала она.
Процесс по делу продолжится в пятницу. В суд для дачи показаний вызван в том числе бывший начальник финансового управления мэрии, замглавы администрации Уфы по экономике и инвестициям Илгиз Насыртдинов.
Уточним, подсудимые Александр Филиппов и Марат Гареев находятся под подпиской о невыезде. В ходе следствия и на первых судебных слушаниях они вины не признали.