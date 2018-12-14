«Афера на миллиард» в суде в Уфе может стать «делом на полмиллиарда»

Допрошенный в суде свидетель — бывший замминистра ЖКХ Башкирии Юрий Кислицин, сообщил, что его ведомство было лишь посредником при перечислении средств федерального фонда мэрии. Анализ расходования этих средств в министерстве не делали, сообщил он. Адвокаты подсудимых задали господину Кислицину вопрос о том, кто подписывал заявки в фонд ЖКХ для выделения средств муниципалитету. Он ответил, что это был глава администрации города Ирек Ялалов (с октября является сенатором). С точки зрения «использования всех форм для реализации прав граждан подсудимые действовали правильно, но на их месте я бы сначала посоветовался с юристом», сказал свидетель.