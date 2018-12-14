В Уфе Год театра открыли постановкой «Урал-батыр»

Гостей приветствовала министр культуры республики Амина Шафикова, поздравившая всех присутствующих с открытием Года театра в России. Напомним, ранее Владимир Путин объявил 2019-й Годом театра в стране.
- В Башкортостане активно и успешно действуют 12 профессиональных театров, 2200 народных театральных коллективов - это та огромная театральная масса, которая творит на сцене чудеса. За год профессиональные театры посещают более миллиона зрителей, и мы надеемся, что в Год театра их станет больше, и театр полюбит большее количество жителей нашей республики. Любите театр так, как люблю его я, - сказала министр.
По ее словам, театральный год обещает быть в республике насыщенным. Уфа, например, примет Всероссийский театральный марафон, в Уфе уже в седьмой раз пройдет Международный фестиваль тюркоязычных театров «Туганлык», Уфа также примет театральные коллективы малых городов на Театральном декаднике и многое другое.
После торжественной церемонии открытия на сцене театра состоялась долгожданная премьера спектакля по башкирскому народному эпосу «Урал батыр». Автор спектакля, режиссёр-постановщик – народный артист России Андрей Борисов.
Напомним, спектакль приурочен к 100-летию республики и вековому юбилею самого театра. В истории театра это уже второе обращение к эпосу «Урал-батыр». Первая постановка была осуществлена еще в 2006 году.