В Уфе Год театра открыли постановкой «Урал-батыр»

- В Башкортостане активно и успешно действуют 12 профессиональных театров, 2200 народных театральных коллективов - это та огромная театральная масса, которая творит на сцене чудеса. За год профессиональные театры посещают более миллиона зрителей, и мы надеемся, что в Год театра их станет больше, и театр полюбит большее количество жителей нашей республики. Любите театр так, как люблю его я, - сказала министр.