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В Башкирском драматическом театре начали работу по эпосу “Урал-батыр"

18 августа 2018, 10:30
Выпуск спектакля назначен к концу 2018 года.

Накануне в Башдраме прошла творческая встреча коллектива театра с режиссером Андреем Борисовым – постановщиком башкирского народного эпоса “Урал батыр”. Этот проект реализуется на грант Главы Башкирии. Репетиции начнутся уже в конце этого года, на это же время назначена сдача спектакля.

Театр ранее обращался к легендарному эпосу – еще в 2006 году состоялась первая постановка.

“Для меня каждая сцена в «Урал-батыре» — это уже полноценный спектакль, там вокруг начальной сцены можно сделать постановку на два часа. Чтобы всё получилось, нужно чтобы работало всё — от гвоздя в декорациях до образов героев. Правда, чем дальше работа ведется, тем больше ответственности я ощущаю», — сказал Андрей Борисов.

Андрей Саввич Борисов — театральный режиссер, министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) в 1990-2014 годах. С ноября 2014 года — государственный советник Республики Саха (Якутия). Лауреат и победитель всевозможных премий и фестивалей, в числе которых Госпремия СССР, Национальная театральная премия «Золотая маска» за вклад в развитие театрального искусства.

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