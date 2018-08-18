В Башкирском драматическом театре начали работу по эпосу “Урал-батыр"

“Для меня каждая сцена в «Урал-батыре» — это уже полноценный спектакль, там вокруг начальной сцены можно сделать постановку на два часа. Чтобы всё получилось, нужно чтобы работало всё — от гвоздя в декорациях до образов героев. Правда, чем дальше работа ведется, тем больше ответственности я ощущаю», — сказал Андрей Борисов.