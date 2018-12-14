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Радий Хабиров объяснил бизнесу, какая власть в Башкирии

14 декабря 2018, 05:36
Фото: Разиф Абдуллин / Mkset.ru
В Уфе открылся Общероссийский съезд лидеров "Опоры России".

Врио главы Башкирии Радий поприветствовал его участников. - Уфа впервые принимает общероссийский съезд лидеров "Опоры России", - сказал он.

- "Опора России "- это важнейшая площадка для диалога бизнеса и власти, - и тут же воспользовался этой площадкой, чтобы рассказать предпринимателям о том, как он видит отношения власти и бизнеса в Башкирии.

- Власти республики открыты и дружелюбны к бизнесу, - сказал он. - Такую политику мы начали и будем вести.

Кроме того, по словам Радия Хабирова, власть должна быть справедливой и ответственной. Это означает справедливое распределение ресурсов, земли, разрушение существующих административных барьеров.

- Власть в республике ответственная, это значит - мы будем отвечать за каждое свое слово, - сказал глава региона. - В то же время бизнес это тоже ответственное дело. Есть такое понятие "социальная ответственность". Я рассчитываю на сотрудничество с вами.

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#Новости#Власть без цензуры#Разиф Абдуллин#Общество
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