Радий Хабиров объяснил бизнесу, какая власть в Башкирии

Врио главы Башкирии Радий поприветствовал его участников. - Уфа впервые принимает общероссийский съезд лидеров "Опоры России", - сказал он.
- "Опора России "- это важнейшая площадка для диалога бизнеса и власти, - и тут же воспользовался этой площадкой, чтобы рассказать предпринимателям о том, как он видит отношения власти и бизнеса в Башкирии.
- Власти республики открыты и дружелюбны к бизнесу, - сказал он. - Такую политику мы начали и будем вести.
Кроме того, по словам Радия Хабирова, власть должна быть справедливой и ответственной. Это означает справедливое распределение ресурсов, земли, разрушение существующих административных барьеров.
- Власть в республике ответственная, это значит - мы будем отвечать за каждое свое слово, - сказал глава региона. - В то же время бизнес это тоже ответственное дело. Есть такое понятие "социальная ответственность". Я рассчитываю на сотрудничество с вами.