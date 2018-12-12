Радий Хабиров подписал указ о создании геопарка «Торатау»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ, в котором в целях сохранения геологического, биологического и историко-культурного наследия региона, а также для развития туризма правительству республики поручено создать на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов геопарк «Торатау» с включением в его состав памятников природы республиканского значения «Гора Тратау», «Гора Юрактау» и иных объектов, представляющих геологическую, биологическую и историко-культурную ценность.