Радий Хабиров подписал указ о создании геопарка «Торатау»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ, в котором в целях сохранения геологического, биологического и историко-культурного наследия региона, а также для развития туризма правительству республики поручено создать на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов геопарк «Торатау» с включением в его состав памятников природы республиканского значения «Гора Тратау», «Гора Юрактау» и иных объектов, представляющих геологическую, биологическую и историко-культурную ценность.
Об этом сообщается на официальном сайте главы региона.
Также сообщается, что во взаимодействии с Академией наук РБ, Уфимским федеральным исследовательским центром РАН будет разработан план мероприятий по включению геопарка «Торатау» в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Также принято решение о переименовании государственного бюджетного учреждения «Конгресс-холл» в «Конгресс-холл Торатау».