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Радий Хабиров подписал указ о создании геопарка «Торатау»

12 декабря 2018, 05:17
Фото: glavarb.ru
В геопарк войдут горы Тратау и Юрактау.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ, в котором в целях сохранения геологического, биологического и историко-культурного наследия региона, а также для развития туризма правительству республики поручено создать на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов геопарк «Торатау» с включением в его состав памятников природы республиканского значения «Гора Тратау», «Гора Юрактау» и иных объектов, представляющих геологическую, биологическую и историко-культурную ценность.

Об этом сообщается на официальном сайте главы региона.

Также сообщается, что во взаимодействии с Академией наук РБ, Уфимским федеральным исследовательским центром РАН будет разработан план мероприятий по включению геопарка «Торатау» в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также принято решение о переименовании государственного бюджетного учреждения «Конгресс-холл» в «Конгресс-холл Торатау».

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#Новости#Разиф Абдуллин#Политика
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