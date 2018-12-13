Хабиров о медицине: «Вас послушаешь – вроде всё делается. Но люди у нас умирают»

– Что касается профилактики, вас послушаешь – вроде всё делается. Но парадокс заключается в том, что люди у нас умирают. И умирают рано – они могли бы жить дольше. Мы не можем констатировать, что всё работает, – сказал Радий Хабиров. – Ваша деятельность очень поверхностна. Вы не там, где формируется позиция. Вы должны быть там, где люди, в том числе в социальных сетях.