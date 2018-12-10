Радий Хабиров назначил главу Госкомитета Башкирии по информатизации

Геннадий Разумикин известен в Уфе как генеральный директор радио «Manhattan», в свое время он отвечал за корпоративные коммуникации ОАО «Курорты Северного Кавказа». В 2014 году он начал работать первым заместителем главы администрации городского округа Истра в Подмосковье.