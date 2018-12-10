Радий Хабиров назначил главу Госкомитета Башкирии по информатизации

Правда, пока лишь с приставкой исполняющего обязанности. Соответствующий указ подписал врио главы республики Радий Хабиров. Другим указом освобожден от должности председатель Госкомитета РБ по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» Расул Таипов. Он покинул пост по собственному желанию, как сообщается на сайте Белого дома.
Геннадий Разумикин известен в Уфе как генеральный директор радио «Manhattan», в свое время он отвечал за корпоративные коммуникации ОАО «Курорты Северного Кавказа». В 2014 году он начал работать первым заместителем главы администрации городского округа Истра в Подмосковье.
Справка:
Разумикин Геннадий Валентинович родился 15 августа 1976 года в Уфе. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет.
В 2004–2011 годах – генеральный директор ООО «Радио Булгар».
В 2011 году – заместитель генерального директора по развитию, исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Волга-Медиа».
В 2011–2013 годах – начальник отдела, директор департамента ОАО «Курорты Северного Кавказа».
В 2014–2018 годах – заместитель руководителя, первый заместитель руководителя Администрации городского округа Истра Московской области.
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