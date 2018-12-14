Лидер "Опоры России" Александр Калинин: Надо дать бизнесу ответы на простые вопросы

Президент общероссийской общественной организации "Опора России" Александр Калинин на съезде высказался о ряде проблем во взаимоотношениях государства и бизнеса.
- Не прописана схема частно-государственного партнерства, - сказал он. - И бизнес, и чиновники зачастую боятся этого. А это огромные деньги, около 25 триллионов рублей, средств частного бизнеса хранится в банках.
По словам Александра Калинина, затрудняет развитие малого бизнеса отсутствие прямых рейсов из большинства российских в Китай. Также он обратил внимание на отсутствие государственных мер поддержки малых инвестиций.
- Если инвестиции - миллиард, то есть и проектное финансирование, и другие государственные гарантии, - отметил он. - А если, например, кто-то готов инвестировать 10 миллионов в Белебее, то этого ничего нет.
По словам Александра Калинина, в Башкирии зарегистрировано 140 тысяч предпринимателей. И им надо дать ответ на вопрос, как они получат зеленый свет на такие инвестиции.