Андрей Назаров предложил разработать муниципальный стандарт поддержки бизнеса

- В России и даже в коммунистическом Китае пришли к тому, что без малого бизнеса не обойтись, - сказал он. И объяснил почему. Малый бизнес - это социальная и политическое стабильность, ведь предприниматель свою активность направит в дело и на площадь не пойдет. Плюс он платит налоги и создает рабочие места, экономя государству деньги (меньше уходит на пособия по безработице). Государство в лице малого бизнеса получает инвестора, отметил Андрей Назаров. Но тут есть один момент, сказал он. - Если начинаешь дело, надо купить мебель, станки, компьютеры, а это в основном китайского производства, - сказал Андрей Назаров. - Получается, предприниматель поддерживает экономику Китая. Надо в своей стране это производить, можно было сделать вывод из сказанного.