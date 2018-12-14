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Андрей Назаров предложил разработать муниципальный стандарт поддержки бизнеса

14 декабря 2018, 07:23
Фото: Разиф Абдуллин / Mkset.ru
В Уфе проходит общероссийский съезд лидеров "Опоры России".

Сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров выступил на съезде и предложил создать стандарт поддержки малого и среднего бизнеса для муниципалитетов. Он предложил опробовать их в Башкирии, а потом этот опыт распространить на всю Россию.

- В России и даже в коммунистическом Китае пришли к тому, что без малого бизнеса не обойтись, - сказал он. И объяснил почему. Малый бизнес - это социальная и политическое стабильность, ведь предприниматель свою активность направит в дело и на площадь не пойдет. Плюс он платит налоги и создает рабочие места, экономя государству деньги (меньше уходит на пособия по безработице). Государство в лице малого бизнеса получает инвестора, отметил Андрей Назаров. Но тут есть один момент, сказал он. - Если начинаешь дело, надо купить мебель, станки, компьютеры, а это в основном китайского производства, - сказал Андрей Назаров. - Получается, предприниматель поддерживает экономику Китая. Надо в своей стране это производить, можно было сделать вывод из сказанного.

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#Новости#Разиф Абдуллин#Общество
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