В Башкирии вновь сменится глава минздрава

О Максиме Забелине известно, что он родом из Курской области. Окончил Военно-медицинскую академию по специальности «хирургия», МВА по программе «Менеджмент в здравоохранении» Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России, а также факультет «Государственное и муниципальное управление» этой же академии. Доктор медицинских наук.