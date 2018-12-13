В Башкирии вновь сменится глава минздрава

Сегодня, 13 декабря, стало известно, что врио главы Башкирии Радий Хабиров назначил исполняющим обязанности министра здравоохранения республики бывшего заместителя генерального директора ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» (Москва) Максима Забелина. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Башкортостан» со ссылкой на свои источники.
Известно, что новый руководитель минздрава приступит к работе с завтрашнего дня.
О Максиме Забелине известно, что он родом из Курской области. Окончил Военно-медицинскую академию по специальности «хирургия», МВА по программе «Менеджмент в здравоохранении» Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России, а также факультет «Государственное и муниципальное управление» этой же академии. Доктор медицинских наук.
Трудовой путь в медицине начинал в 2003 году начальником медицинской службы авиабазы Минобороны в Курске, затем работал в госпиталях министерства, доцентом кафедры хирургии Государственного института усовершенствования врачей Минобороны РФ. В 2010 году устроился врачом-онкологом в ГКБ № 67 Москвы, а в 2013 году возглавил хирургическое отделение столичной ГКБ №50. В 2013-2015 годы — заместитель главного врача по медицинской части Московского областного онкологического диспансера.
В 2015 году был назначен заместителем генерального директора — главным врачом «Государственного научного центра Российской Федерации Федеральный медицинский биофизический центр им А.И. Бурназяна» (Москва). Позже недолго проработал в должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства (Москва). В Национальный медицинский исследовательский центр радиологии (Москва) устроился в октябре текущего года.
О том, кем теперь может стать Рафаэль Яппаров, исполнявший обязанности министра здравоохранения РБ до сегодняшнего дня, пока не сообщается.