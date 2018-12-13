Бывший глава минздрава Башкирии перейдет на работу в сеть госпиталей «Мать и дитя»

42-летний Георгий Шебаев возглавлял Министерство здравоохранения Башкирии с 2011 по 2014 годы и оставил должность по семейным обстоятельствам. До этого он успел окончить Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности "Государственное и муниципальное управление" и Московскую международную высшую школу бизнеса "МИРБИС", по программе МВА - Мастер делового администрирования, специализация "Стратегическое управление и политика бизнеса". В 2000 году завершил обучение в Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова по специальности "Лечебное дело". Шебаев имеет также обширный опыт работы в компаниях, занимавшихся поставками медицинского оборудования и расходных материалов от ведущих мировых производителей.