Бывший глава минздрава Башкирии перейдет на работу в сеть госпиталей «Мать и дитя»

Сегодня, 12 декабря, стало известно, что Георгий Шебаев, известный в Башкирии как бывший глава регионального минздрава, поступает на работу в управляющую компанию сети медицинских госпиталей «Мать и дитя».
Как стало известно Медиакорсети, он займет пост заместителя руководителя управляющей компании. Примечательно, что данной должности в холдинге раньше не было.
- Основной сферой моей деятельности станет развитие сети медицинских учреждений нашей компании, в первую очередь, в регионах Урала и Сибири, - пояснил корреспонденту Медиакорсети Георгий Шебаев.
Для справки
42-летний Георгий Шебаев возглавлял Министерство здравоохранения Башкирии с 2011 по 2014 годы и оставил должность по семейным обстоятельствам. До этого он успел окончить Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности "Государственное и муниципальное управление" и Московскую международную высшую школу бизнеса "МИРБИС", по программе МВА - Мастер делового администрирования, специализация "Стратегическое управление и политика бизнеса". В 2000 году завершил обучение в Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова по специальности "Лечебное дело". Шебаев имеет также обширный опыт работы в компаниях, занимавшихся поставками медицинского оборудования и расходных материалов от ведущих мировых производителей.