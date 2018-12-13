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Бывший глава минздрава Башкирии перейдет на работу в сеть госпиталей «Мать и дитя»

13 декабря 2018, 08:41
Фото: glavarb.ru
Георгий Шебаев станет заместителем руководителя управляющей компании медицинского холдинга.

Сегодня, 12 декабря, стало известно, что Георгий Шебаев, известный в Башкирии как бывший глава регионального минздрава, поступает на работу в управляющую компанию сети медицинских госпиталей «Мать и дитя».

Как стало известно Медиакорсети, он займет пост заместителя руководителя управляющей компании. Примечательно, что данной должности в холдинге раньше не было.

- Основной сферой моей деятельности станет развитие сети медицинских учреждений нашей компании, в первую очередь, в регионах Урала и Сибири, - пояснил корреспонденту Медиакорсети Георгий Шебаев.

Для справки

42-летний Георгий Шебаев возглавлял Министерство здравоохранения Башкирии с 2011 по 2014 годы и оставил должность по семейным обстоятельствам. До этого он успел окончить Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности "Государственное и муниципальное управление" и Московскую международную высшую школу бизнеса "МИРБИС", по программе МВА - Мастер делового администрирования, специализация "Стратегическое управление и политика бизнеса". В 2000 году завершил обучение в Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова по специальности "Лечебное дело". Шебаев имеет также обширный опыт работы в компаниях, занимавшихся поставками медицинского оборудования и расходных материалов от ведущих мировых производителей.

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