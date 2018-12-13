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Минздрав Башкирии: Иммуноглобулин закуплен и направлен в пункты отпуска

13 декабря 2018, 10:59
Фото: Pixabay.com
Ранее больные с первичным иммунодефицитом сообщали о задержках в обеспечении лекарствами.

Как сообщает минздрав республики со ссылкой на информацию ГУП “Башфармация”, препарат иммуноглобулин поступил на склад 5 декабря. 7 декабря он уже был доставлен в пункты отпуска аптечных организаций республики.

Напомним, 30 ноября Медиакорсеть сообщала о больных с первичным иммунодефицитом, которые уже полгода не получали лекарства. Напомним, иммуноглобулин – основной из них и считается жизненно необходимым. Без иммунотерапии организм больных не в состоянии бороться даже против самых простейших инфекций.

- Лечение одного пациента в год составляет около одного миллиона рублей. Граждане, имеющие установленную инвалидность и не отказавшиеся от набора социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», имеют право на получение государственной социальной помощи в виде льготного лекарственного обеспечения за счет федерального бюджета, - сообщили также в минздраве Башкирии.

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