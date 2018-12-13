Минздрав Башкирии: Иммуноглобулин закуплен и направлен в пункты отпуска

- Лечение одного пациента в год составляет около одного миллиона рублей. Граждане, имеющие установленную инвалидность и не отказавшиеся от набора социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», имеют право на получение государственной социальной помощи в виде льготного лекарственного обеспечения за счет федерального бюджета, - сообщили также в минздраве Башкирии.