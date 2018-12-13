БСК вошла в рейтинг «Лидеров корпоративной благотворительности»

Проект «Лидеры корпоративной благотворительности» направлен на поддержку, развитие и продвижение идей корпоративной благотворительности, а также навыявление лучших образцов благотворительных программ. Проект проходит в одиннадцатый раз. За это время в нём приняло участие свыше 250 российских и иностранных компаний.
В нынешнем году основной тренд среди участников рейтинга – грантовые конкурсы, ведь именно такая форма благотворительности позволяет выбрать самых достойных и поддержать именно их. И в этом начинании БСК оказалась первой в городе. В марте нынешнего года Башкирской содовой компанией был дан старт конкурсу городских проектов «Стерлитамак – наш общий дом». Перед компанией стояла задача дополнить и расширить взаимодействие с городом. «Стерлитамак – наш общий дом» дал возможность горожанам принять активное участие в изменении облика родного города. В городском конкурсе приняло участие 74 проекта в семи номинациях. 10 проектов признаны победителями, их авторы получили деньги на реализацию своих идей в размере от двухсот тысяч до миллиона рублей.
Предприятие на протяжении многих лет оказывает систематическую поддержку различным благотворительным программам: это реконструкция и ремонт больниц, школ, парков и скверов, поддержка детского спорта и молодежных инициатив. С каждым годом увеличивается объем финансирования социально-значимых городских проектов. Помимо традиционных направлений, по которым БСК выделяет средства, появляются и новые адреса. В 2018 году на благотворительную помощь предприятие направляет более 140 млн рублей.