БСК вошла в рейтинг «Лидеров корпоративной благотворительности»

В нынешнем году основной тренд среди участников рейтинга – грантовые конкурсы, ведь именно такая форма благотворительности позволяет выбрать самых достойных и поддержать именно их. И в этом начинании БСК оказалась первой в городе. В марте нынешнего года Башкирской содовой компанией был дан старт конкурсу городских проектов «Стерлитамак – наш общий дом». Перед компанией стояла задача дополнить и расширить взаимодействие с городом. «Стерлитамак – наш общий дом» дал возможность горожанам принять активное участие в изменении облика родного города. В городском конкурсе приняло участие 74 проекта в семи номинациях. 10 проектов признаны победителями, их авторы получили деньги на реализацию своих идей в размере от двухсот тысяч до миллиона рублей.