Грант БСК позволил вывести спортивные соревнования на новый уровень

- На данных соревнованиях я работаю в судейской бригаде, - отвечает на наши вопросы Эдуард Московкин (г. Мелеуз), – и выступал как участник (медаль за 3 место в категории 42-48 лет). Но самое главное – я болею за свою дочь спортсменку Московкину Арину. Она неоднократно занимала призовые места по Республике, здесь тоже выступала и в первый день соревнований, и во второй (медаль за 2 место в категории кумитэ санбон). Арина также работала в судейской бригаде, так как уже аттестована и имеет удостоверение. Отмечу, уровень соревнований для Стерлитамака достаточно высокий. На таких соревнованиях идёт обмен техникой и опытом, что очень важно для нас. К примеру, в Москве и Московской области, а также в Саратовской и Самарской областях, работают техничные, опытные мастера. Они хорошо готовят спортсменов, которые результативно выступают на чемпионатах России, Европы и Мира. Это понятно, в больших городах и возможностей больше. Поэтому соревнования такого уровня в Стерлитамаке очень важны. Далеко не всем родителям по карману вывозить детей за границу на международные соревнования, а это нужно и важно. Спортсмены должны иметь международную практику и возможность доказать что ты чемпион не только у себя в регионе, но и в стране, в мире. Для меня самого каратэ это образ мышления и практическая психология человека. Считаю, к занятиям подходить надо серьезно. Каратэ - до это путь пустой руки. В древности бедные крестьяне в Японии не могли купить оружие и доспехи, а обороняться от набегов разбойников было необходимо. Так появилось каратэ как борьба безоружного человека (пустой, т.е. без оружия рукой) с вооруженным противником. По-моему, у любого человека такое искусство должно вызывать уважение. Сам я работаю в МЧС России, а каратэ увлекаюсь с юности. В советские времена был запрет на развитие боевых видов искусств, мы занимались в подвалах. В жизни владение каратэ пригодилось мне не раз, и сами приёмы, и философская составляющая.