Грант БСК позволил вывести спортивные соревнования на новый уровень

В наш город собрались более тысячи спортсменов из России и ближнего зарубежья. Все специалисты отметили высокий уровень состязаний и отличную организацию, ставшую возможной благодаря победе спортивного проекта в городском конкурсе социальных проектов программы «Стерлитамак – наш общий дом».
Международный спортивный турнир, который, по мнению горожан, является удачным проектом в категории ЗОЖ, сам стал чемпионом - это самые большие соревнования по каратэ за всю историю развития этого вида спорта в Стерлитамаке. География соревнований удивляет не только разнообразием российских регионов, но и участием зарубежных гостей. На турнир приехали спортсмены из Беларуси, Грузии, Армении, Азербайджана, Луганска и Донецка, Казахстана, команды из 24 российских регионов. Самая большая сборная – это сборная нашей республики, представленная спортсменами из Стерлитамака, Уфы, Иглино, Дюртюлей, Мелеуза, Уфимского района, Кушнаренково, Нефтекамска, Мелеуза.
- Большинством голосов жители нашего города поддержали замечательную идею провести в Стерлитамаке международный турнир по каратэ, - приветствовал участников соревнований директор по связям с общественностью Сергей Лобастов. – Башкирская содовая компания всегда оказывает поддержку спорту, но сегодня можно сказать, что сами горожане являются организаторами этого международного турнира. Это первый в истории города пример частно-общественного партнёрства, в котором соединилась гражданская инициатива и возможности бизнеса, чтобы данное событие состоялось.
- Замечательно, что БСК устроила такой городской конкурс на гранты БСК, - прокомментировал открытие турнира автор проекта Александр Махновский, - Мы получили финансирование на наш спортивный турнир. Теперь у нас появилась возможность выйти на новый уровень. Раньше наша лига стилевого каратэ проводила турниры, но не могла себе позволить такого размаха. Средства гранта распределили на призы победителям, аренду ледового дворца, приезд высококвалифицированных судий, иностранных спортсменов.
Тем временем на татами развернулась настоящая спортивная деревня каратэ. Рабочие площадки турнира обслуживали высококвалифицированные судьи. Одновременно работали восемь татами под руководством главного судьи соревнований по каратэ WKC Алмана Тимофеева (международная категория WKC) и главного судьи по всестилевому каратэ – Николая Левукова (всероссийская категория).
– Я впервые в этой республике, в этом городе – говорит участник сборной команды Мира по каратэ Денис Глинский, Республика Беларусь. – Пока мне всё очень нравится и город, и организация соревнований. Масштабно. Впечатлений, думаю, будет ещё больше, потому что сегодня только первый день. Сейчас закончились состязания между сборной Мира и сборной России, Сборная Мира победила. Мой соперник, с которым сейчас бился был определён слепой жеребьёвкой, он мне знаком. Мы постоянно с ним «выясняем отношения» и то он меня побеждает, то я. Сегодня я оказался чуть сильнее, а в следующий раз, возможно, выиграет он. Мне интересно участвовать в этих соревнованиях, так как уровень спортсменов, я вижу, тут высокий. Надеюсь, на следующие соревнования привезу сюда своих спортсменов. С 2003 года сам являюсь тренером, у меня более 80 учеников от 5 до 18 лет.
- Мы приехали на соревнования всем клубом, - отвечает участник соревнований (г. Жигулёвск, Самарская область) Людмила Драгулина, - наш спортивный клуб называется «Фортуна», тренер Фёдор Липунцов. Мне 10 лет, и я уже второй раз в Стерлитамаке. Я всегда выезжаю на соревнования. Мне очень нравится этот вид спорта, каратэ и для девочек и для мальчиков. Девчонкам тут времени хныкать не оставляют! Бывает иногда больно, но надо терпеть. Вот и сегодня рассчитываю только на хороший результат.
- Мы стараемся сопровождать дочь на всех соревнованиях, - поясняет находящаяся тут же на татами мама Татьяна, - сейчас ей 10 лет, а заниматься пришли в 7. С этого времени наша спокойная и размеренная жизнь закончилась, теперь соревнования, поездки, награждения, бывают и огорчения. С переживаниями стало полегче, после года занятий, дочка ни раз выигрывала значительные награды - становилась чемпионкой России, побеждала в Кубке Урала и Поволжья.
- Со спортом я и сам дружен, - поддержал беседу отец семейства Игорь Драгулин. - В советские времена подпольно занимался боксом, когда это было запрещено Министерством культуры, была интрига. А сейчас такой расцвет для различных видов боевых искусств, такие масштабные соревнования проводятся в стране и в мире. В дочке своей увидел богатый потенциал, уже после года занятий она принесла хорошие результаты клубу. В поездках мы вместе, поддержка важна для её спокойствия и уверенности в себе, это мы, родители, обязаны ей обеспечить.
- Великолепная организация турнира. Всё продумано до мелочей, – считает главный судья соревнований по каратэ WKC Алман Тимофеев. - Я очень много езжу по разным соревнованиям и где я только не был. Вот на прошлой неделе проводился международный турнир по каратэ в Питере, а ещё раньше был на международном турнире в Румынии, и скажу, что в принципе, организация сопоставима по уровню. Целое складывается из мелочей: как встречают, сколько татами лежит, какой зал, доступность. Очень хорошо продумана доставка спортсменов от отеля до спортзала. Вот, вроде бы мелочь, но как приятно. Параллельно с соревнованиями организовано награждение в фойе, обеспечено питание, работают множество волонтёров, организовано ограничение доступа зрителей к месту проведения поединков, и есть удобное восходящее размещение на трибунах. Всё правильно!
- На данных соревнованиях я работаю в судейской бригаде, - отвечает на наши вопросы Эдуард Московкин (г. Мелеуз), – и выступал как участник (медаль за 3 место в категории 42-48 лет). Но самое главное – я болею за свою дочь спортсменку Московкину Арину. Она неоднократно занимала призовые места по Республике, здесь тоже выступала и в первый день соревнований, и во второй (медаль за 2 место в категории кумитэ санбон). Арина также работала в судейской бригаде, так как уже аттестована и имеет удостоверение. Отмечу, уровень соревнований для Стерлитамака достаточно высокий. На таких соревнованиях идёт обмен техникой и опытом, что очень важно для нас. К примеру, в Москве и Московской области, а также в Саратовской и Самарской областях, работают техничные, опытные мастера. Они хорошо готовят спортсменов, которые результативно выступают на чемпионатах России, Европы и Мира. Это понятно, в больших городах и возможностей больше. Поэтому соревнования такого уровня в Стерлитамаке очень важны. Далеко не всем родителям по карману вывозить детей за границу на международные соревнования, а это нужно и важно. Спортсмены должны иметь международную практику и возможность доказать что ты чемпион не только у себя в регионе, но и в стране, в мире. Для меня самого каратэ это образ мышления и практическая психология человека. Считаю, к занятиям подходить надо серьезно. Каратэ - до это путь пустой руки. В древности бедные крестьяне в Японии не могли купить оружие и доспехи, а обороняться от набегов разбойников было необходимо. Так появилось каратэ как борьба безоружного человека (пустой, т.е. без оружия рукой) с вооруженным противником. По-моему, у любого человека такое искусство должно вызывать уважение. Сам я работаю в МЧС России, а каратэ увлекаюсь с юности. В советские времена был запрет на развитие боевых видов искусств, мы занимались в подвалах. В жизни владение каратэ пригодилось мне не раз, и сами приёмы, и философская составляющая.
Ледовая арена на эти выходные вместила всех желающих окунуться в мир каратэ.
- Сегодня мы пришли в Арену всей семьёй, - говорит зритель с трибун Денис Каримов, - супруга Вероника, сыновья Роман и Артём. В городе хорошая реклама по этому мероприятию, я сам не каратист, и никогда не интересовался этим видом спорта особенно, но вот сегодня мы пришли как на праздник. Думаю, компания устроила хороший конкурс. Наша семья голосовала именно за этот проект в номинации «Здоровый образ жизни», поэтому любопытно было посмотреть на реализацию идеи. Сегодня первый день, уже вижу, организаторы всё до мелочей продумали, молодцы.
Перед организаторами стояла задача провести всё чётко быстро грамотно и без травм. Именно с этой целью перед соревнованиями был организован межрегиональный судейский семинар по всестилевому каратэ. На семинар пригласили судью всероссийской категории Николая Левукова. Члены судейской коллегии смогли обсудить актуальные вопросы, повысить свою квалификацию, что позволило повысить и уровень соревнований и, самое главное, качество судейства. В сети интернет была организована прямая трансляция турнира и все желающие могли виртуально присутствовать на спортивных площадках или ознакомиться с результатами.