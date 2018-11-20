БСК запустит совместный с Казахстаном проект стоимостью почти миллиард долларов

В минувшую пятницу, 16 ноября, совет директоров «Башкирской содовой компании» утвердил инвестиционный проект «Титан» – «Организация производства пигментного диоксида титана и оксихлорида циркония*». Это совместный проект с Казахстаном, где расположены необходимые для производства месторождения титан-циркониевых песков. Их и будет разрабатывать совместное предприятие ТОО «БСК - Казахстан». Само производство будет находится обеих странах.
Доля казахстанского партнера в совместном предприятии предполагается в размере до 49%. Стоимость инвестиционного проекта – 905 миллионов долларов США. Инвестиционный проект «Титан» будет финансироваться за счет собственных и заемных средств.
- Предполагается построить и ввести в эксплуатацию несколько промышленных объектов, в числе которых горно-обогатительные комбинаты и химический комбинат по производству оксихлорида циркония в Казахстане; производство пигментного диоксида титана хлоридным методом и вспомогательные производственные объекты в Стерлитамаке, – прокомментировали нам в компании АО «БСК».
В компании также сообщили, что проект «Титан» не является вариантом возможного перепрофилирования производства на случай, если известная сырьевая проблема не решится: «Титан» крупный межгосударственный инвестиционный проект, призванный создать в России новое современное импортозамещающее производство.
- АО «БСК» располагает необходимой технологической и промышленной инфраструктурой, квалифицированным персоналом и многолетним опытом работы в химической промышленности для успешной реализации проекта «Титан», - сообщили в компании.
Сроки реализации прорабатываются – ориентировочно 2024 год.
* Пигментный диоксид титана используется в лакокрасочной и целлюлозно-бумажной отраслях промышленности, в производстве пластмасс и резинотехнических изделий. Также диоксид титана применяется пищевой, косметической, фармацевтической промышленности.
Оксихлорид циркония используется в электронной, авиакосмической промышленности, в производстве керамики, огнеупорных материалов, специального стекла.