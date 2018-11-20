БСК запустит совместный с Казахстаном проект стоимостью почти миллиард долларов

- Предполагается построить и ввести в эксплуатацию несколько промышленных объектов, в числе которых горно-обогатительные комбинаты и химический комбинат по производству оксихлорида циркония в Казахстане; производство пигментного диоксида титана хлоридным методом и вспомогательные производственные объекты в Стерлитамаке, – прокомментировали нам в компании АО «БСК».