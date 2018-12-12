В Сибае горожане стихийно собрались перед администрацией, требуя чистый воздух

- В настоящее время смога над городом нет, в воздухе запах серы также не ощущается. Специалисты проводят повторные замеры атмосферного воздуха. В городе работают территориальные отделы Роспотребнадзора Башкирии, а также специалисты Минприроды. В Сибай также прибыли сотрудники МЧС, вместе с ними будем решать, какие дополнительные меры можно предпринять для стабилизации реакций в карьере.