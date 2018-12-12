В Сибае горожане стихийно собрались перед администрацией, требуя чистый воздух

Сегодня около восьми часов вечера в Сибае на площади перед зданием администрации стихийно стали собираться горожане. В сети распространили видео, на котором заснят фрагмент этого стихийного схода граждан.
- Уже несколько дней в городе смог, - рассказал Медиакорсети житель Сибая на условиях анонимности. - Пахнет серой, во рту ощущается железный привкус, голова кружится. Видимость плохая, как туман.
По словам горожанина, люди стихийно собрались перед зданием администрации. Проходя мимо, он услышал как люди скандировали, требуя чистого воздуха.
- Я посмотрел минут десять, перед людьми выступил Ильфат Фазуллович (Сафин - первый зам. главы администрации Сибая - прим.), он что-то говорил в мегафон о небольшом превышении ПДК вредных веществ, плохо было слышно, его все время перебивали, - рассказал мужчина. - Там было человек сто примерно. Народ доведен до отчаяния.
Вчера на официальном сайте администрации Сибая появилось информационное сообщение с приглашением на встречу с населением:
"Приглашаем Вас на встречу с представителями Администрации городского округа, руководителями организаций и городских служб, которая состоится 13 декабря в 18.00 в школе № 6 (ул. Ленина, 3)". Видимо, горожане не стали ждать назначенного срока и пришли к зданию администрации сами.
Сегодня глава Сибая Рустем Афзалов сообщил агентству «Башинформ» последние данные о ситуации в городе:
- В настоящее время смога над городом нет, в воздухе запах серы также не ощущается. Специалисты проводят повторные замеры атмосферного воздуха. В городе работают территориальные отделы Роспотребнадзора Башкирии, а также специалисты Минприроды. В Сибай также прибыли сотрудники МЧС, вместе с ними будем решать, какие дополнительные меры можно предпринять для стабилизации реакций в карьере.
Медиакорсеть следит за развитием событий.