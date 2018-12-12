В Башкирии создан оперативный штаб в связи со смогом в Сибае

Сегодня, 12 декабря, стало известно, что заработал межведомственный оперативный штаб под руководством заместителя начальника Главного управления МЧС России по РБ Ильдара Саетгареева. Его работа полностью посвящена ситуации в Сибае. Выясняются и устраняются причины загазованности воздуха на территории города.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ, в работе межведомственного штаба принимают участие представители Роспотребнадзора, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, МВД по РБ, Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, а также Министерства экологии и природопользования РБ.
В Сибай выехал начальник Главного управления МЧС России по РБ Марат Латыпов. Туда направлена передвижная лаборатория Роспотребнадзора для контрольного замера содержания в воздухе вредных веществ.
Напомним, сегодня в Сибае прошло внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По словам членов комиссии, запах, ощущаемый в городе, является диоксидом серы. Его однократное превышение было выявлено по сигналам горожан в двух районах Сибая, такие данные показали лабораторные анализы, взятыми мобильными комплексами сегодня в час ночи. Но в девять часов утра новые анализы уже показали, что превышения ПДК вредных веществ в воздухе в Сибае больше нет.
Что касается ситуации в шахтах, то, по словам членов комиссии, там проводится поверхностное заиливание - то есть в места тления породы подается селевая масса, состоящая из глины, воды и породы, чтобы прекратить вредный процесс. Непосредственно в шахтах в данный момент превышения ПДК нет, но в случае подобного явления независимые от промпредприятий инспекторы, следящие за обстановкой, имеют право вывести работников «на свежую струю» воздуха.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по РБ.
Медиакорсеть следит за ситуацией.