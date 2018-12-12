В Башкирии создан оперативный штаб в связи со смогом в Сибае

Напомним, сегодня в Сибае прошло внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По словам членов комиссии, запах, ощущаемый в городе, является диоксидом серы. Его однократное превышение было выявлено по сигналам горожан в двух районах Сибая, такие данные показали лабораторные анализы, взятыми мобильными комплексами сегодня в час ночи. Но в девять часов утра новые анализы уже показали, что превышения ПДК вредных веществ в воздухе в Сибае больше нет.