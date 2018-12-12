Футбол в Башкирии: Итоги года, будет ли VAR, политика ФК «Уфа» и новый стадион

- Двоякие чувства. Во-первых, очень много нового произошло в этом году. Мы заняли 6 место – это историческое достижение, как и то, что Уфа увидела еврокубки. В то же время, наверно, были огромные ожидания всех, мы хотели как можно дальше пройти в еврокубках. Но мы получили то, что заслуживали. То же самое можно сказать и по чемпионату. Всё неоднозначно. Но мы должны все эти трудности пройти. По крайней мере, я уверен, и команда, и тренерский штаб, что всё будет хорошо, и республике будет не обидно за нашу команду.