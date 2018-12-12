Футбол в Башкирии: Итоги года, будет ли VAR, политика ФК «Уфа» и новый стадион

Шамиль Газизов поделился своими впечатлениями от первой половины чемпионата:
- Двоякие чувства. Во-первых, очень много нового произошло в этом году. Мы заняли 6 место – это историческое достижение, как и то, что Уфа увидела еврокубки. В то же время, наверно, были огромные ожидания всех, мы хотели как можно дальше пройти в еврокубках. Но мы получили то, что заслуживали. То же самое можно сказать и по чемпионату. Всё неоднозначно. Но мы должны все эти трудности пройти. По крайней мере, я уверен, и команда, и тренерский штаб, что всё будет хорошо, и республике будет не обидно за нашу команду.
Гендиректор клуба напомнил о том, какой стратегии придерживается ФК «Уфа»:
- Мы ведем планомерную кадровую политику, мы стараемся, чтобы это были наши башкирские специалисты, чтобы ребята из нашей республики, звездочки, развивались и чтобы мы гордились ими.
Хочу отметить, что впервые у нас в республике появился свой тренер Сергей Томаров, которые вывел команду на игры в Европе. Это достижение огромное. Он остается в системе клуба (начальником аналитического отдела – прим.). И у него есть большие шансы вновь возглавить ФК «Уфа» и не только.
Президент ФК «Уфа» Марат Магадеев поделился амбициозными планами по развитию футбола в Башкирии:
- В 2015 году в Башкирии занимались футболом 30 тысяч человек, а в 2017 году – уже 50 тысяч.
Появился реальный двигатель в лице клуба «Уфа», который показывает детям и их родителям, что в футболе можно далеко продвинуться, если работать.
Сейчас в правительстве есть проекты строительства стадионов в Салавате и Нефтекамске, на следующий год запланирован ввод стадиона в Мелеузе. И мы хотим, чтобы в каждом городе республики, а в перспективе и в каждом райцентре, появились футбольные поля.
Будет инфраструктура – появятся и футболисты.
Мы ставим задачу довести число занимающихся футболом к 2025 году до 100 тысяч.
Месяц назад мы постелили поле в Туймазах с помощью Федерации футбола, летом – в Уфе в Парке лесоводов. Я думаю, в ближайшее время в республике будет очень много новых звезд.
Марат Магадеев подчеркнул, что клуб завершает работу по развитию своей базы, которая была подготовлена к чемпионату мира.
- И в перспективе нам бы хотелось, чтобы мы выбирали самых талантливых из тысяч парней, которые играют в спортшколах республики, и доводили их здесь. – сказал он.
Сейчас в Башкирии имеется 61 спортивная футбольная школа, две школы олимпийского резерва, около 150 тренеров. В футбольных спортшколах занимается порядка 7800 человек.
О системе VAR
- Нет клубов, которые бы сказали, что система VAR (видеоповторов – прим.) не нужна, но все находятся в разном финансовом положении, - сказал Шамиль Газизов. – И когда этот вопрос обсуждается, то все мы поднимаем руки «за». Уже нам озвучивают цифры, сколько это будет стоить. И сразу возникает вопрос, за чей счет это будет сделано. Если за счет клуба, то это будет напряжение на его бюджет. Мы бы хотели, чтобы это была совместная акция, чтобы это были деньги не только клубные.
Наш стадион полностью готов, чтобы здесь установить систему VAR. Я конечно – за то, чтобы в футболе всё было по современным технологиям, и за эту систему VAR. И есть очень большая вероятность того, что ее внедрят в новом сезоне 2019/2020.
О финансовой открытости клубов
- В российской реальности есть масса моментов, которые не позволяют ввести полную финансовую открытость клубов, - отметил Шамиль Газизов. – Все мы находимся в определенной экономической ситуации, и здесь всё сложно. Я не думаю, что клубы РПЛ могут себе это позволить.
О новом футбольном стадионе в Уфе
Президента клуба Марата Магадеева спросили, не изменились ли планы по строительству нового футбольного стадиона в Уфе в связи с приходом нового главы Башкирии Радия Хабирова.
- По стадиону мы работаем, - ответил Марат Магадеев. – Мы провели встречи со специалистами, которые проектировали семь стадионов к чемпионату мира в России. Они разработали концепт стадиона. Осмотрели более десяти площадок.
- Стадион, думаю, будет, - продолжил он. – Современный, с новыми подходами, с опережением на десятилетия. Будем вдумчиво, изучая лучшие технологии, новые подходы, работать над этим вопросом.
- А руководство республики – они все люди играющие, думающие, поддерживающие такой подход. Думаю, мы будем двигаться вперед, - завершил ответ Марат Магадеев.
Из этого можно сделать вывод, что планы по строительству нового стадиона в Уфе не изменились.
О планах на следующий год
- Мы закончим сезон в десятке, - сказал Шамиль Газизов. – Уверен, что после нового года команда наберет свои очки. Гендиректор уфимского клуба отметил, что «Уфа» многое дает для развития российского футбола и этим стоит гордиться.
- Само развитие клуба идет в правильном направлении, - сказал он. – Чтобы каждый трансфертный сезон клуб отдавал игроков и, мало того, еще и тренеров, я думаю, таких клубов практически не найти. И то, что ФК «Уфа» делает, является большим достижением, по крайней мере, для нас.
- Требовать от игроков, от тренерского штаба и руководства, чтобы все время двигаться вперед – сложно, - сказал Шамиль Газизов. – Тогда нужны другие финансовые возможности.
- У нас хороший бюджет, хорошая команда, - поделился он. – Но когда игрокам и тренерам предлагают лучшие условия – в разы больше, мы не будем отказывать. Удержать в таком случае невозможно. Мы – клуб, который даёт развиваться всем.
- Я уверен, что весной у нас в составе выйдут два-три наших воспитанника, и тогда это будет для нас новое достижение, - завершил Шамиль Газизов.
- Думаю, три-четыре человека уйдут из клуба, - сказал он, отвечая на вопрос о переменах во время трансфертного окна этой зимой.
Об Оливье Тилле
Медиакорсеть попросила рассказать о здоровье Оливье Тилля, которому не раз досталось в последнем матче с «Краснодаром».
- У него нормальное состояние, уже отдыхает у себя дома. Я очень за него рад, что он забил свой первый гол и что он по-новому открывается в нашем клубе, - сказал Шамиль Газизов. – Был любителем, стал профессионалом. За ним следят футбольные специалисты, он игрок очень большого потенциала и может достичь больших высот.
- Кого надо поблагодарить за этого игрока?
- Случай, - ответил гендиректор. Но тут вмешался Марат Магадеев.
- Вообще за всеми этими приобретениями стоит Шамиль Газизов, - сказал он. – Он перелопачивает массу материалов. Мы все знаем, как появился Зинченко, Лунев, Обляков и тот же Тилль. Это всё – видение поляны, игры, требований к качеству, и так словно при обработке графита появляется бриллиант, такова технология.
- Но не я один, - возразил Шамиль Газизов. – Все участвуют в этом. А по Тиллю можно сказать, что это было общее решение, и даже Рустэм Хамитов принимал в этом участие. Марат Шарифович сказал ему, что сейчас парень один будет играть, посмотрите. И я думаю, что когда во время матча «Уфы» и «Прогреса» он против нас играл, это было лучшее представление.
- Если поступит предложение по Тиллю, то продадите его, или он отыграет весь сезон? – спросил один из журналистов.
- Будет предложение, мы его рассмотрим. Мы не будем никого удерживать. Если предложение устроит все стороны, то Тилль уйдет.
- Сейчас Тилль - ключевой игрок, не боитесь потерять его?
- Будет другой ключевой игрок, - парировал Шамиль Газизов. – Если мы будем бояться…От нас в последний день трансфертного окна ушел Обляков, тогда говорили, мол, всё пропало. Ничего – всё нормально, он играет в Лиге чемпионов и обыгрывает «Реал» (Мадрид). Мы смотрим на него и других игроков и чувствуем гордость за них, ведь в их успехах есть доля и нашего труда.